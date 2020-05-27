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香港國安法擴大打擊範圍 司法獨立不保？

德國之聲 / 德國之聲中文網
香港立法會如臨大敵。 法新社
香港立法會如臨大敵。 法新社

香港電台周二 (5月26日)報導，全國人大在「港版國安法」中「禁止危害國安的行為」的條文中，增加「活動」兩個字，顯示危害國家安全行為將不限於個人行為，而是包含了組織行為。報導指出，中國全國人大是在周二下午舉行主席團會議時，在會中通過該更改。

雖然報導有提到其他條文也有被更動的狀況，但並未明確提到是哪些項目。一名曾經手國安案件的中國律師向香港電台透露，中國法律有明確界定「行為」兩字的範圍跟概念，但是「活動」的概念則是比較抽象，且範圍更為模糊。

他直指，這個修正是想讓香港人民理解，立法限制或禁止的範圍不只有「個人行為」，還要涵蓋「組織丶團體與機構」的行為。

路透社：禁外國法官審理涉國安案件

路透社周二 (5月26日) 報導，消息人士透露中國政府制定的「港版國安法」，預計將不允許香港的外籍法官審理國安相關的案件。專家認為，此舉恐進一步重創香港的司法獨立性。

路透社的報導指出，香港之所以有外籍法官，主要源自於1997年回歸中國後，為了維持香港國際金融中心的信譽，才做此安排。但各界擔憂，任何限制外籍法官角色的舉動，都可能引發部分香港律師與法官對香港司法獨立性的擔憂。

目前香港終審法院的23名法官中，有15名來自英國丶澳大利亞與加拿大的外籍法官，但他們都屬於非常任法官。此外，全國的人大港區代表陳曼琪周日 (5月24日) 也曾在人大發言時，建議在香港法院內設置專門審理國安案件的「國家安全法庭」，該法庭的法官由香港永久居民中，在外國無居留權的中國公民擔任。

事實上，排除外籍法官處理國安案件的作法源自於澳門。澳門的立法會2018年修法，規定法院審理與國家安全相關的案件時，必須由「中籍法官」審理。目前為止，中國人大尚未明確公布「港版國安法」會何時完成立法，但路透社的報導透露，消息人士指出該法可能在香港9月的立法會選舉前頒布。

川普：美預計本周對中國展開行動

此外，美國總統川普周二再次針對「港版國安法」進行表態。他說，准備本周開始對中國采取行動，但他並未說明細節。根據路透社報導，川普在回答問題時表示：「本周結束前，你們便會知道我們采取甚麼行動。在我看來，是個非常強而有力的行動。」

周二稍早，白宮發言人也轉述川普對「港版國安法」的看法，他說川普對北京的作法感到不滿，認為該法會讓香港很難維持國際金融中心的地位。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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