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反國歌法 港人發起今包圍立法會

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港立法會廿七日恢復「國歌條例草案」二讀辯論，香港民眾發起包圍立法會行動，香港警方嚴陣以待。（香港中通社）
香港立法會廿七日恢復「國歌條例草案」二讀辯論，香港民眾發起包圍立法會行動，香港警方嚴陣以待。（香港中通社）

香港立法會今天恢復二讀「國歌條例草案」，香港市民發起堵路和包圍立法會抗議，有人還透過網路發起「大三罷」（罷工、罷市、罷課），香港警察昨晚開始在金鐘一帶布防，動員逾三千警力。

香港立法會星期三恢復「國歌條例草案」二讀，立法會文件顯示，已預留四日共卅小時處理國歌法，預計草案正好在六月四日進行三讀表決。民主派議員共提出廿二項國歌法的修正案，獲批可以動議，涉及五名動議人。

民主派會議召集人陳淑莊表示，立法會主席預計會用卅小時就「國歌條例草案」進行二讀和三讀，是把審議工作濃縮既有框架，民主派將義無反顧反對國歌法。由於立法會一帶已架設了重重水馬，民主派議員及助理，廿七日將提早返回立法會大樓，希望繼續參與國歌法討論。

香港市民在網上發起反對國歌法，包圍立法會的號召，有網民更提出昨晚開始包圍立法會，還有網上發起全香港的罷工罷課罷市。

昨天入夜後，香港警方開始在金鐘一帶布防，立法會對外通道都裝上水馬，活動鐵閘全部上鎖，有持防暴槍的警員在立法會對面的中信天橋一帶巡邏，亦有防暴警員在政府總部附近戒備，停泊多輛警車。

警方消息說，因應網上有人發起包圍立法會及呼籲罷工罷市罷課，共動員三千六百警力。

港版國安法 全國人大

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