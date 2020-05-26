國安法掀移民潮 「沒想過港人要做難民」

「以前想走是為了出去開眼界、讀書進修，現在走是走難（逃難），我從沒想過香港人有一天會變成難民。」現年30歲丶任職傳媒的Josephine（化名）對德國之聲說。她在香港土生土長，反修例運動讓她更堅定要留守香港，但國安法草案出爐後一切都改變了，她正研究移民英國或台灣，父母也催促她盡快行動。

她憶述，港版國安法宣布當天約了記者同行吃飯，消息一出大家都跑回公司趕新聞，事情來得很突然，當時氣氛很不安。「大家都很壓抑，感受到大氛圍正在加速收緊。其實我們都知道會收緊，23條很快來臨，但沒想過是以這種沒彎轉（沒回旋餘地）丶連建制派都感到錯愕的方式。」

趕完新聞，公司裡不論年齡丶背景丶職級，無不在討論移民，她說國安法對傳媒的威脅特別大。「你跟風口很近，不知道做了什麼題目會不小心犯禁，後果是你的人身安全丶甚至家人的安全，這種氣氛令我很不踏實。老土講句，我已經失去了免於恐懼的自由。」

擔心兒子被國安抓

深陷恐懼的不只是新聞工作者，還有金融界。在中資銀行工作、育有一子的周先生暫定投資移民加拿大，他對德國之聲說去年反送中已開始考慮移民，國安法讓他更感迫切。「現在多了一些罪名可以告你，以後在工作上、生活上、網絡上要更謹言，雖然我不會是第一個受直接影響的人，但有種壓力，覺得早晚殺到埋身（避無可避）。」

眼看北京對港政策全面收緊，他和太太擔心2歲的兒子若在這種環境成長，到了青春期也一樣會上街抗議，「到時會不會被國安抓、被警察打死？」。

周先生曾在海外讀書，因為喜歡香港而決定回港發展，現在卻要再度離鄉別井。他大嘆無奈，但對香港不懷希望，中國要完全控制香港，連「和理非」及議會內的抗爭也容不下，相信外國制裁也沒用，港人注定挨打。他以打麻將比喻：「無論他是一次過食十番，還是十次食一番 （玩一次輸十台，玩十次各輸一台），你也是輸錢，因為莊家不是你，而是中央。」

台灣移民查詢增4倍

港人移民心切，網絡有跡可尋。ASI大數據分析指，國安法宣布當晚，搜尋引擎中「國安法」與「移民」的關聯度（correlation）高達0.99，意味港人對國安法壓境的第一反應是移民。

台灣是門檻較低的移民目的地，只需投資600萬台幣。寶島移民顧問負責人張湘玲對德國之聲表示，國安法出爐後查詢人數暴增4倍，一個周末就有超過200人詢問，而且很多是不問價錢，直接要求簽約及啟動程序。「香港人一向很精明丶很會比價，以前都是客人挑移民公司，現在卻是接近哀求，希望我們能幫助他，有些人說恨不得明天就可以走。」

她坦言，台灣當局近期收緊政策，港人移民較以往困難，但很多人查詢時明知道不符合資格也照樣問。「他們很想在我們口中知道有沒有其他方法，試圖給自己一個希望，因為在香港真的太絕望。但我們也無能為力，也很心痛。」

有錢「藍絲」撤資逃亡

傳統移民熱點歐美國家的查詢同樣翻倍。主攻西方市場丶以中產為主要客源的移民顧問胡康邦對德國之聲說，國安法一出，他馬上收到20多名有錢人詢問投資移民，「2019年還在猶豫，現在說要立即走，問哪個途徑最快」。

胡康邦說以往每年約有300至400名客人，去年反送中後增加3倍至近千人，預期未來會更多。其公司最大市場是澳洲和加拿大，他透露客人最高投資額達500萬澳元，相當於約2550萬港元，而這種投資額的案子去年至今有20多個，「錢正在流出香港，國安法之後會加速流走」。

他形容港人現時「雞飛狗走」，較九七移民潮更誇張，「多少官員出來派定心丸也沒用，因為大家都看到大陸在做什麼」。值得留意的是，移民者橫跨政治光譜，當中不少是「藍絲」丶在中國內地有業務的商人，「越認識共產黨的人越害怕，怕被以言入罪或清算，尤其是國安在港執法，擔心是銅鑼灣書店事件合法化」。

【 本文章由德國之聲授權提供】