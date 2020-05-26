「末代港督」彭定康挺港：港版國安法列G7討論

末代港督彭定康24日在金融時報撰文，呼籲英國力促七大工業國集團（G7）在6月的峰會上討論「港版國安法」，並表明反對中國的做法。

彭定康認為，英國及其G7同盟國應該表達堅定立場，反對中國領導人習近平的「政權」，彭定康形容其為「開放社會的敵人」。

彭定康說，「當全世界都忙著對抗新冠肺炎疫情時，他（習）實際上撕毀了中英聯合聲明，這是份提交聯合國的聲明，保障香港直到2047年都維持其生活方式」。

共同社報導，日本政府發言人菅義偉25日表示，就正在審議的港版國安法及香港抗議活動，日本「強烈關切」，期待中方能明智因應。

菅義偉表示，對日本而言，香港是擁有緊密經濟關係與人流的「極其重要的夥伴」，香港在「一國兩制下維持過去自由開放體制，以及民主與安定發展，相當重要，期待中國能明智因應」。

對美中因香港情勢及新冠病毒疫情加深對立，菅義偉說，美中持續建構穩定關係，對地區及國際社會和平穩定來說都是很重要的事，不希望對立變得尖銳。

中央社報導，德國朝野議員也同聲譴責中國推動制定「港版國安法」，認為此舉凸顯「一國兩制」形同具文，憂心香港局勢進一步惡化。

香港新聞組／香港26日電

港府昨早發聲明，不點名回應「外國政客」，指每個國家都有權維護國家安全和主權，如果有人認為中國無權在香港立法保障國家安全，是雙重標準和偽善，「大部分政客和政治評論員的批評和意見都只是危言聳聽的揣測和暗諷，罔顧香港是中國不可分離的一部分的憲制事實」。

港府的聲明指，人大擬議的法例只針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港，「絕大多數奉公守法的香港居民，包括海外投資者，無需對此有任何恐懼」，而近日「暴力示威者」再次上街搗亂，社會受「暴力示威和混亂狀態」困擾近一年，相信任何一個國家都不會姑息縱容，但有「聲稱是為香港利益著想的人」，卻無視激進示威者和「幕後黑手」用爆炸品、汽油彈、槍械等製造恐慌混亂令社會不穩的行為，「已令其真正的不軌企圖昭然若揭」。

聲明重申人大決定將建立健全的國安制度，令香港成為「安全的城市」；不會影響香港居民權利和自由，亦也不會影響香港司法獨立，高度自治、港人治港等方針不變。