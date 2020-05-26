黃之鋒投書華郵 籲美執行「香港人權法」

世界日報 / 香港新聞組／香港26日電
香港眾志秘書長黃之鋒。路透
香港眾志秘書長黃之鋒。路透

北京推動制定「港版國安法」引發爭議，香港眾志秘書長黃之鋒與政治運動人士鄺頌晴投書「華盛頓郵報」，指控北京對香港的自治及公民自由再添致命一擊，一國兩制承諾已破滅。文章呼籲美國政府實施「香港人權與民主法」，對中國實行制裁，並把關於香港的人權條款，納入美國將與中國達成的貿易協議。

中國全國人民代表大會28日將表決「港版國安法」授權案，通過之後，全國人大常委會最快6月底著手立法。授權草案提及須制定法律懲治分裂國家、顛覆國家政權、外國勢力干預香港等行動，並授權中國國安機關在港設機構。

這種作法形同繞過香港立法程序，挨批讓一國兩制淪為空談。

「港版國安法」與香港立法會27日將審議的「國歌法」，引發不滿的港人24日發起「反惡法」大遊行。數以千計民眾上街抗議，港警對群眾發射催淚瓦斯和水砲試圖驅離。

華盛頓郵報（The Washington Post）25日刊登黃之鋒與鄺頌晴的投書，兩人再次懇請世人與香港站在同一陣線。他們指出，中國推動制定港版國安法，實為香港本已千瘡百孔、極度脆弱的「高度自治」以及公民自由再添上致命的一擊。

文章寫道，在國安法管制下，未來抗議者可能極易面臨更嚴苛的法律懲罰。更糟的是，國安法表明針對「干預香港事務」的境外勢力。曾經參與國際遊說工作的活動人士或議員，未來可能被禁止參選，甚至遭到監禁；國際非政府組織和其他組織的人員和資產等，也可能因此受到法律迫害。

文章表示，香港基本法裡的「一國兩制」、「高度自治」和普選等承諾，受到國際法承認的「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）支持。現在中央政府由上而下推行國安法，已超越香港本地事務，其目的更是企圖讓國際社會意志噤聲。

文章最後寫道，中國在疫情期間顯露出流氓國家的本色。過去一年來，香港一直站在最前線，對抗中國極權主義的蠶食鯨吞。他們衷心希望國際社會不會屈服於中國提供的經濟利益，犧牲對於人權的尊重。疫情造成的經濟衰退，不應藉臣服於中國的專制主義來解決。

文章並呼籲美國政府實施「香港人權與民主法」，對中國實行制裁，並把關於香港的人權條款，納入美國將與中國達成的貿易協議。

港版國安法 全國人大

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