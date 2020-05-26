「國歌法」27日二讀 香港立法會外設水馬陣

香港立法會27日將對「國歌條例草案」恢復二讀以便實施中國國歌法，加上全國人大將通過港版國安法，港警提前在立法會所在的金鐘一帶加強布防，提前擺設各種路障，現場已有山雨欲來之勢。

香港01報導，立法會27日開始審議「國歌條例草案」，主席梁君彥決定預留共約30小時審議「國歌條例草案」，預計於6月4日完成所有程序。明報報導，12名民主派議員就草案提出49項修正案，政府早前表明當中33項為不可提出的修正案，亦不支持剩餘的16項修正案。梁君彥昨日裁定議員可提出22項修正案，另外27項不可提出，獲准討論的修正案，包括人民力量陳志全提出，加入「要求教育局長須發出指示，以教育學生國歌作詞人及作曲人的生平及死因，並作相應行文修訂」。

香港01報導，已有民眾透過網路，號召27日前往金鐘一帶示威抗議表達訴求，恐有爆發警民衝突的可能。根據報導，香港警方已在立法會外的添美道、龍匯道口一帶加設水馬（以水充填的護欄）陣，並有防暴警員在水馬陣內站崗待命；前往立法會示威區和龍和道的立法會道，也設有水馬，僅留有通道供行人出入。而消防栓也接上了水管，供水炮車隨時添水。報導指出，港警計畫26日中午過後封鎖龍和道一帶，防止閒雜車輛駛近立法會。到27日，更將有3000名防暴警察出動維持秩序。

香港01報導，此外，有網民發起「527終極大集氣」，昨天傍晚6時半原定在金鐘太古廣場集會，後改為在中環國際金融中心（IFC）進行，為二讀當日「反『國歌法』包圍立法會」集氣，同時反對「港版國安法」，IFC中庭一度近百人高呼口號及唱反修例歌曲，IFC外有警車停泊，數名裝軍警員巡邏戒備。

明報報導，民主派表明會投票反對國歌法。被問到民主派會否動員市民在立法會外集會反對國歌法，民主黨主席胡志偉表示，警方已包圍立法會布防，「相信大眾會有他們的各種方法，去表達不滿和憂慮」。胡志偉續說，相信大眾仍有強大的抗爭意志，但反問會否仍然用傳統的方式如集會，去反對國歌法。

另外截至昨晚，沙田區9間中學的學生代表參與「反惡歌法罷課聯署」。報導指出，其中「梁文燕反修例關注組」表示，估計當日約70名學生罷課，每班均有人參與，罷課學生會照常回校，並到操場集會。

周日遊行共拘193人 近30未成年

據報導，周日市民港島及九龍區示威反對港區國安法，警方更新拘捕至193人，涉122男71女，近30人未成年，最小僅12歲，涉暴動、非法集結、藏有攻擊性武器等。有被捕人稱當時僅相約友人午膳，沒參與遊行，乘過海巴士赴港島區途中遇人群堵路，被司機要求下車，結果在遊艇會一帶被捕。