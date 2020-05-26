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港版國安法考驗川普政府 中國政策「向強硬派靠攏」

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電

路透報導，川普總統的中國顧問團隊成員，向來意見分歧，有人主張對中國採取強硬立場，也有人認為應謹慎往來；而在新冠病毒危機的陰霾下，雙方似乎逐漸靠攏，認為應以更強硬態度面對北京；眼看中國共產黨統治者推動「香港版國安法」，導致當地民主抗爭再起，而這樣的共識對於美國的回應將產生怎樣的影響，成為一大考驗。

川普一直在兩大派系之間猶豫不決，如今則必須決定，若北京執意推動該法，美國是否將保留香港的特殊地位，還是要暫停讓香港躋身全球金融中心的特殊待遇，或是僅針對特定目標實施制裁或加徵關稅等較輕的動作；而川普與中國努力爭取來的貿易協議也將面臨緊要關頭。

根據現任與前任政府官員及一項國會消息來源透露，川普正爭取在11月大選中成功連任，其顧問團隊針對是否應對中國、包括香港施壓，意見逐漸趨同；民調也顯示，全美選民反中情緒逐漸高漲。

一位前任政府官員說：「以前不執著於關稅並了解中國擁有全球第二大經濟體的傳統自由市場派人士，與國安戰略顧問之間，一直有相當明顯的隔閡；但現在多數人都站在同一陣線，認為對中國強硬的時候到了。」

但仍有許多人沒那麼肯定；身為共和黨捐款者之一的香港壹傳媒高層主管賽門(Mark Simon)說：「最近很難從華府聽到一致的訊息。」

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)已是反中策略的代表性人物，效忠川普；美國若對中國主張加強控制香港的行為做出任何反應，他可能將扮演重要角色。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)已成為北京政府的嚴厲批評者；他24日坦言，中國恐因為香港問題而遭受制裁。

白宮國安副顧問博明(Matt Pottinger)是川普政府首先出面指責中國針對疫情未全盤托出的官員之一，也可能是推動激進政策的主力。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)面對中國向來屬於溫和派，但面臨中國處理新冠病毒疫情帶來的壓力，他最近表現出對於採取更強硬措施態度不那麼遲疑的跡象；但在香港問題方面，他仍可能謹慎處理，避免擾亂市場。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對中態度較謹慎，但他於本月同意監督聯邦公務員退休基金的委員會，停止投資特定中國公司的計畫。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)是川普的親信，很可能為香港問題推動對北京的嚴懲。

港版國安法 全國人大

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