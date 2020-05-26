鐘南山：香港應放寬對大陸邊境管制救經濟

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(德國之聲中文網) 香港周一(5月25日)連續第三天沒有新的新冠肺炎確診案例。目前累積有1065人感染，4例病亡。在確診感染者中，約6是境外輸入或是其密切接觸者。有20例在潛伏期內曾經到過中國大陸。

根據《南華早報》，中國資深傳染病專家鐘南山拿香港17年前面對SARS的情況相比，認為這次香港「做得很漂亮」。他說:「他們很早就注意distancing(保持距離)跟wearing mask(戴口罩)，這兩條做得很出色。」

此外，鐘南山表示，香港政府應放寬對中國大陸邊境限制。他說兩地應該「互認」，也就是過境時不需再隔離。他以澳門與廣東為例說:「我覺得香港跟大陸也應該走到這一步，應該有一個互相的認可、信任。」

鐘南山強調廣東早已復工，也已復課三個星期，在廣東和全國都沒有出現大問題。他認為可以「摸著石頭過河」。

報導中也說，鐘南山認為放寬對中國大陸的邊境管制有助於香港經濟復蘇。香港在第一季度經濟同比下滑8.9%，是有記錄以來最嚴重的收縮。

《南華早報》報導，香港食物及衛生局局長陳肇始5月初表示，港府正在研究一項建議，讓澳門和廣東兩地居民可以使用電子健康證豁免14天檢疫。

目前自中國大陸進入香港需接受檢測並隔離14天。而自5月10日起，澳門與相鄰的珠海市互認對方的衛生編碼系統，以此確定出入境人員是否應該隔離或自由流動。

該系統會依據個人的健康狀況、與確診患者的接觸情況和旅行史生成彩色QR健康碼，以此顯示風險高低。

綠色表示身體狀況良好，與確診病例無關，而紅色表示感染、疑似感染或密切接觸者為確診病例。黃色表示該人有發燒或呼吸道症狀。

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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