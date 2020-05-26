港版國安法 人大周四表決

中共決定推進香港國家安全立法，引發港人反彈。蔡英文總統前天在臉書提及，依據「香港澳門關係條例」第六十條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步」。總統府副秘書長李俊俋昨天在立法院備詢時指出，原意是要提醒北京政府，如果強用「港版國安法」，可能有必要重新檢討港澳條例。

自上周四北京宣布將「港版國安法」有關決定草案排入今年人大議程，昨天上午大陸全國人大舉行小組會議，首度審查「港版國安法」有關決定草案。港版國安法有關決定草案預計在本周四（廿八日）人大閉幕當天表決通過，授權人大常委會根據「決定」開展具體立法工作，有專家認為可能會在一、兩個月內完成立法。

立法院財政委員會昨天審查「一○七年中央政府總決算審核報告」，朝野立委聚焦中共推進「港版國安法」，李俊俋表示，港版國安法若通過，嚴重迫害香港自治，原來「一國兩制」已經消失，至於港澳條例要不要修，有很多立委已經提出修法要求，府的立場在蔡總統臉書已經說明，港澳條例第六十條有保留空間；希望北京政府再考慮，至於港澳條例修法，尊重立法院。

陸委會解釋，停用港澳條例並非是要「放棄香港」，而是要北京知道港版國安法的後果嚴重，切勿一意孤行。陸委會指出，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止港澳條例一部或全部的適用。

陸委會解釋稱，「港澳條例」第六十條除了保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「五十年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，所以該項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

國民黨立委賴士葆昨詢問國安會副秘書長蔡明彥，未來香港金融中心地位會不會有影響，資金會不會來台灣？蔡明彥說「有這個可能」，香港在「反送中」時期已經資金外流，去年與同期相比有六成。國民黨立委林德福詢問，中國大陸這樣做法等於一國一制？蔡明彥答：「對。」

國安高層昨晚表示，蔡總統的談話是為了正告北京不要一意孤行，不是要「懲罰港人」，蔡政府不會放棄港人，近期也將宣布「具體協助港人措施」。

陸委會稱，蔡總統已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢變化，政府會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。