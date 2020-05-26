蔡拋停用港澳條例 反送中黃絲批：事前支援 事後落閘

大陸制訂港版國安法，台灣傳出將停用現行港澳條例的說法，香港部分傳媒報導事件，稱對港人有諸多影響。香港社交平台討論區，支持反送中的黃絲失望，支持政府的藍絲鼓掌支持。

香港經濟日報指，台灣一直是港人旅行熱門地，目前適用的「香港澳門關係條例」也為港人提供了相比陸客更便利的入境方式。如果台灣停止適用「港澳條例」，即取消對港人的特殊待遇，台灣與港人的來往將自動適用「兩岸人民關係條例」，這將為港人旅行、求學、就業甚至移民帶來諸多困難。

網媒香港01詳細報導對港人可能影響的各個方面，以旅遊為例，大陸居民線上申請赴台個人旅遊，需經台灣的旅行社或旅行業全聯會代為送件申請，且需要提供存款證明等文件。相比之下，一般港澳居民只需填寫簡單資料，即可網上申請赴台旅遊。若停用「港澳條例」，意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。

香港星島日報報導，台灣國民黨提出修訂「港澳條例」，完善港澳居民緊急人道庇護，並希望將民眾黨、時代力量版本併案二讀，在臨時會完成修法，呼籲民進黨拿出「具體行動」撐香港。

香港社交媒體平台上，反應呈兩極化，有人頻轉國民黨主席江啟臣臉書，說不管站在那邊看、去不去台灣，都覺得有情有義。

在網路討論區就停用「港澳條例」的討論中，支持反送中的黃絲紛紛表示失望，有人問「手足點算」，即那些有被捕危險的示威者怎麼辦；也有批評台灣政府，說「原來出事前就支援，出事後就即落閘 」。

各討論區支持大陸制定港版國安法的藍絲，紛紛歡呼。有人說，「竟然係藍營國民黨出口不贊成廢除港澳條例」，還有人說 ，「台灣開始後悔，起初叫民主鬥士，現在轉叫做黑衣魔」。

銅鑼灣書店創辦人林榮基昨接受中央社訪問說，擔心條例停用恐影響人道援助和居留，盼我政府保留相關條款，勿「一刀切」。他表示，停止適用港澳條例可能影響港人的居留權益。他說，二○一九年香港「反送中」抗爭後，有許多年輕港人來台，若停止適用條例，可能對相關的人道救援造成影響，「如果是這樣，香港人會很失望，我相信支持香港的台灣人，也會很失望」。