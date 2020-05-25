反國安法香港再爆衝突 港警發射水炮逾百人被捕

北京制訂「港版國安法」，繼反送中後，香港24日再現成千上萬人上街示威，並與激烈警方衝突。從24日下午到入夜，有示威者設置路障和堵路，警察則採機動攔查方式意圖控制各現場，並出動水炮車、裝甲車，向示威者發射水炮、催淚彈和胡椒球彈，至少180名示威者被捕。

民眾發起反惡歌法大遊行

香港網友發起24日在港島區灣仔和銅鑼灣一帶舉行「五二四反惡歌法大遊行」，即反對港版國安法及立法會通過「國歌法」。香港警方上午起就開始部署大批警力，午間又出動水炮車及銳武裝甲車，駛至銅鑼灣鵝頸橋底。

下午1時起，示威者自四面八方向銅鑼灣聚集，整條軒尼詩道都站滿人。有參加自發遊行的中年市民說，港版國安法無視一國兩制，港人要珍惜餘下來能夠聚集和遊行的機會。

在聚集期間，有示威者衝出馬路並設置路障，又破壞交通燈並焚燒垃圾桶。警察多次施放催淚彈和胡椒球彈驅散，下午2時左右，大批防暴警察開始在銅鑼灣一帶清場，與示威者爆發衝突，警方水炮車亦駛至現場。

下午3時過後，示威者在多處遊走，警方再次出動水炮車在鵝頸橋下，向人行道及橋上射水，驅散人群。下午4時許警方在灣仔電腦城一帶發射胡椒球彈，並截查多人。整個下午，示威者在銅鑼灣及灣仔之間不斷遊走，一度有人撬起磚塊，向警員投擲，期間有商鋪櫥窗被破壞，警方多次施放催淚彈，出動水炮車射水驅散人群。

入夜後銅鑼灣仍有大批市民聚集，他們在鵝頸橋底一帶高叫口號及唱反送中歌曲。防暴警察舉起藍旗及警告在場人士離開，又有大批警員向前衝，並發射多枚胡椒球彈，示威人群隨即四散。

港警譴責暴力：追究到底

截至晚間9時半，至少有180人被捕，罪名為涉嫌非法集結。香港警方說，中午12時起有大批人士在銅鑼灣和灣仔集結，作出違法暴力行為，闖入馬路及堵路，有暴徒向警員投擲磚頭、硬物及不明液體，有警員頭盔被擊中損毀，至少四名傳媒聯絡隊人員受傷。

香港警方譴責暴徒的惡行，指任何人以暴力及傷害他人的方式去「爭取」訴求，都是超出法律容許的範圍。警方絕不姑息，定必追究到底。

到傍晚，在港島區的示威者，開始轉入海對面的九龍區，在尖沙咀海港城，有示威者高叫口號：「我們絕不投降！」銅鑼灣鵝頸橋一帶深夜仍有抗議民眾聚集，有人推倒路邊的車站牌，將三角錐、雨傘、磚頭與木板等雜物丟進軒尼詩道馬路上，阻塞了多條行車路線。防暴警員則四處警告聚集人士違反「限聚令」。