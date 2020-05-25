疫情未過、港版國安法「突襲」 商家：生意更難做

抗議港版國安法，香港街頭再現大型示威及催淚彈。衝突熱點附近的銅鑼灣東角道，大部分商家均拉下鐵閘「關門避禍」，街上相當冷清。有藥房業者認為，昨日人潮少了近6成，但生意自疫情起已很差，並非完全是因為示威衝突。有食肆經營者則認為，是政府推國安法令社會不安寧，生意更難做。

據港媒在東角道現場觀察，40間商店中僅有12間開門營業，但街上空蕩蕩，店內幾乎看不見顧客身影。一間電子用品店職員表示，昨日及周六的生意相差不多，認為生意並沒有受到示威影響，但擔心如果示威衝突持續，生意恐不樂觀。

明報報導，當地一間藥房的職員表示，昨日人潮流確因示威比周六少了許多，但周六的人潮的目標大部分是百貨公司，「本來就沒我們的份」。他表示，藥房一直以內地客生意為主，但香港因疫情而實施入境限制，內地客大減，所以生意變差並不是只是因為示威，「老闆已說要結業好幾個月」。

食肆的經理黃小姐表示，昨日午市生意本來很好，一度有人在門外排隊，但警察開始驅散行動後，街上人流全都消失了。她說，疫情緩和後出外用餐的市民變多了，但政府強推國安法，讓社會不寧，市民受不了政府才出來示威。