港人憂：國安法成北京「尚方寶劍」

「中英聯合聲明」生效35周年前夕，北京決定繞過香港特區政府由中國人大自行為香港「國安法」立法，引發國際間與香港民眾排山倒海的反對，包括由末代港督彭定康發起的全球譴責聲明。

1985年5月27日「中英聯合聲明」生效，規定香港特別行政區依法保障人身、言論、出版、集會、結社、旅行、遷徙、通信、罷工…等各項權利和自由。50年不變。

大陸人大解釋港版國安法防範與懲治對象限定四類：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及外國和境外勢力干預，針對的是少數危害國家安全的極端分子。

大陸官媒與人大的說帖也旁徵博引稱，哪個國家沒有國家安全法？哪個國家不對分裂國家行為者制裁？就連鄰近香港的澳門也稱23條立法已實施11年，2018年9月更設立了澳門國家安全委員會；多年來，澳門沒有人因違反國家安全受審入罪，澳門經濟社會運行正常且日益繁榮等。

但香港並非澳門，香港的恐共症由來已久，從40年代末國共內戰大批難民逃往香港，60年代的「六七暴動」、1989年「六四事件」、1997年香港回歸，2003年的23條立法，2014年雨傘革命，乃至去年的反送中，每次事件都讓港人對北京心有餘悸，且出現資金外逃、移民等動盪不安現象。

現今港人認定人大港版國安法就是撕毀「中英聯合聲明」中保障港人的各項自由與權利，就是踐踏「一國兩制」僭越香港基本法的行為。

「銅鑼灣書店」以及多起港人被失蹤事件，凸顯北京跨區執法與言論、出版自由被限縮問題。港人擔心港版國安法實施後，臉書貼文可能是「叛國」，去外國遊說可能是「分裂國家」，香港的言論自由恐更危殆。

港人的擔憂不是毫無來由，看看北京對待異議分子擅用的「煽動顛覆國家政權罪」，煽動罪的條文明訂只要具有以造謠、誹謗煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度的情形，不管是否實行有關顛覆活動，均構成犯罪。

大陸多起維權律師、網民只要稍微批評黨和政府與官員，動輒就會入罪。甚至民眾因房產被徵收、因公務人員執法不公，而對政府、對執行的公務員心生不滿，出言不遜，都可以被安上攻擊黨、攻擊政府的「煽顛罪」。

港人因此憂心港版國安法中的「顛覆國家政權」行為，終有一日香港也會淪為跟大陸一樣，變成一言堂；國安法則成為北京治港的「尚方寶劍」，「我說你煽動就是煽動、我說你顛覆就是顛覆」。

港版國安法對香港的衝擊恐比雨傘革命與反送中更甚。反送中成功擋下「逃犯條例」，如今北京不信任港府、不信任建制派議員，決心自己來，等於自己上檯面與多數港民對決。未來香港的反中運動將朝長期化、地下化、組織化發展，且可能擴展成國際化。