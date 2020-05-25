英國計畫接受香港難民 給予英國護照和居留權

英國周日快報報導，英國政府可能會接收香港難民，並給予他們正式的英國護照和居留權，做法與上世紀70年代接收遭烏干達獨裁政府驅離的亞裔難民相似。

據報導，首相強生年初在鄉間別墅契克斯莊園舉行的會議上透露，如果中國政府再進一步收緊對香港的管治，英國可能會為來自香港的難民提供庇護，並給予他們正式的英國護照和居留權。據報強生的提議在會上得到一致支持，但報導未說明計畫只限於英國國民海外護照（簡稱BNO）的持有者，還是適用於所有750萬香港居民。

目前港人擁有BNO的約31.5萬人，持有這些護照的人可以免簽進入英國，但沒有居留權。Now新聞台報導，英國上議院去年也曾口頭通過無約束力動議，呼籲英聯邦國家給予香港居民第二公民身分。

中央社報導，包括香港末代總督彭定康（Christopher Patten）以及17位美國國會議員在內，全球近200位政治人物抨擊北京推動制定「港版國安法」。

報導指出，由彭定康與前英國外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）發起、186位法律與政策領袖聯合發布的聲明指出，港版國安法是「對香港自治、法治與基本自由的全面攻擊」，「公然違反」中英聯合聲明。

他們寫道：「如果國際社會不相信北京會在香港問題上信守承諾，大家也不會相信北京會在其他方面的承諾。」

美國官員表示，港版國安法對香港和中國經濟都不是好事，也可能危及香港在美國法律承認的特殊地位。