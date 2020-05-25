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李柱銘：北京撕毀鄧小平承諾

世界日報 / 記者蔡敏姿／香港25日電

全國人大審議「港版國安法」草案，觸動香港人的信心。值此之際，網友上傳已故中共領導人鄧小平生前接見香港首富李嘉誠時曾承諾「一國兩制長期不變」，引來大量網友圍觀。而《基本法》前草委、民主黨創黨主席李柱銘昨表示訂立港版國安法，完全違背《中英聯合聲明》，亦向全世界展示，鄧小平最初提出的一國兩制已失敗。

香港01報導，李柱銘昨在港台節目《城市論壇》憶述當年《基本法》起草期間，和時任委員會副秘書長魯平談過中央在港設立機構的問題，當時魯平提出外交應在港設立一個機構，官位很小就可以，但當時商界代表非常反對，因為怕日後「妹仔大過主人婆」（意指以僕凌主、以客壓主），可以隨時對特區政府指指點點；對於新華社（中聯辦前身），李柱銘指當時香港草委都有類似的憂慮，建議新華社遷回北京。

李柱銘表示，中央可在港設機構履行國安職責的建議相當危險，他指暫時看不見任何細節，但時間一長，肯定「妹仔大過主人婆」，凌駕本地的政府和執法部門，正如當日特區政府一日三稿解釋中聯辦地位，最後都要「歸隊」服從中聯辦口徑。他認為，特區政府由始至終不站在港人這一邊，源於北京沒有履行香港民主化的承諾。

鄧會李嘉誠「兩制長期不變」影片瘋傳

此外，有網友23日在推特上發出當年鄧小平與李嘉誠對話的影片，並附上貼文稱：「當初承諾香港一國兩制50年不變，50年後更不會變，到今年為止23年還不到就變了？」

鄧小平生前曾兩度接見李嘉誠，一次在1986年6月20日，另一次的時機更敏感，於1990年1月18日、也就是大約30年前；當時六四事件發生了大半年，西方部份國家對中國實施制裁。由於當時距1997主權移交僅有七年多時間，香港發生信心危機。

中新網報導記錄下當時的鄧小平與李嘉誠互動的細節，其中，鄧小平再闡述國家安全與香港利益之間的關係：中國將成政治經濟強國，世界輿論普遍同意這一點。中國要發展，首先要穩定，開放政策要繼續下去，也靠穩定。中國頭號問題是穩定，沒有穩定，就沒有希望。香港要千方百計地幫助國家穩定，國家不穩定，首先受害的是香港。

在談及「一國兩制」時，鄧小平向李嘉誠說，「不會變、不可能變、不是說短期不變，是長期不變……就是說五十年不變，五十年後更沒有變的道理……」。

港區國安法 全國人大

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