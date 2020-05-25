王毅控美：將美中關係推向新冷戰

中國國務委員兼外交部長王毅24日在全國人大「中國外交政策和對外關係」記者會中警告，現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」。他表示，中美應及早就如何少疫情對兩國經濟，以及世界經濟的衝擊展開宏觀政策的協調溝通。他強調，中美合則兩利，鬥則俱傷。

面對目前中美對抗局勢，王毅說，「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程」。

對於歐美要求的病毒溯源，王毅稱，溯源應以科學為依據，由世衛組織主導，反對任何「有罪推定」。

王毅表示，當前美國已成世界上疫情最嚴重的國家，每天都有無辜的生命被病毒奪走。他呼籲美國，不要再浪費寶貴時間，不要再無視鮮活的生命。

但王毅說，除新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散。對於中美關係的現狀和前景，中方歷來主張，作為世界上最大的開發中國家和最大的已開發國家，中方對世界和平與發展都承擔著重大責任，應該本著對人類負責、對歷史負責、對人民負責的態度，認真對待和妥善處理中美關係。中美合則兩利，鬥則俱傷，這是從幾十年來各種經驗教訓中得出的最精闢概括，值得雙方謹記在心。

王毅在記者會上力駁歐美各國在疫後對中國的質疑，強調歐美若以「冷戰」手段應對，將加劇全球經濟衰退。他也針對疫情引發「中國威脅論」恐慌和逆全球化予以反擊。

目前北京當局定推進香港國家安全立法，引發外界對香港作為全球金融中心的擔憂。

對此，王毅在記者會上說，「香港事務是中國內政，不容任何外來干涉」。他說，中國全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港正當權益。大家應更加充滿信心，而不必過於擔心。

王毅表示，維護國家安全歷來是「中央事權」，在任何國家都是如此。他說，港版國安法立法後，將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序和營商環境，有利維護「一國兩制」基本方針，有利維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

王毅還批評說，台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的「九二共識」，是台灣當局自己關閉兩岸協商處理涉外問題的大門。針對台美關係提升，他警告美方不要試圖挑戰中國大陸的底線。