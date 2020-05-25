紐時分析：習近平對港下重手 國際強硬只是開始

看到國際處理新冠疫情雜亂失序，而中國相對安然度過，北京當局更加堅信，自己體制要優於別國，近日通過港版國安法，只顯示習近平領導下的中共政權不再理睬國際的譴責、憤怒，面對國際問題不忌諱採取強硬姿態，而且僅僅是開頭而已。

「紐約時報」24日報導，北京通過港版國安法，再剝奪香港一層自治權，絕非一時衝動，而是精心計算的一步，籌劃了幾個月，考量過國際反應，達成明智假設，認為不會付出多大的地緣政治代價。

這一招當然是挑釁，而且只是剛開始而已。

全球還為新冠疫情代價慘重而分不開注意力，中國近幾周採取一連串強勢行動，在亞太地區展現其經濟、外交及軍事實力。比方中國海警總隊在中、越爭執水域擊沉一艘漁船；派戰艦包圍一座由馬來西亞經營的海外油井。台灣蔡英文總統連任就職，北京出聲譴責，這次連和平統一都省了，還出動航母，逼得台灣不得不趕快調兵遣將。在中、印邊界，中國部隊拉開架勢，一副不惜開打的樣子。

紐時指出，這些關係緊張都懸宕已久，但北京決定繞過香港立法局，實施新的國安法，足以顯示一個不受羈絆、不畏國際譴責的中國，會做出怎樣的事。追求中國「偉大復興」的習近平掙脫新冠疫情而現身時，膽氣更足，抓住民族主義的調子，擋掉一切新冠爆發初期，中國防疫失敗的指責，認為現行體制，最能保護人民基本權利。

川普及其策士們一直想把新冠病毒在美國大流行，歸罪給中國，可他們的指責聲浪，表面上不管怎麼看，都制止不了習近平的強勢行動，甚至還讓中方官員認為，美國等國的防疫失敗，適足以證明中國共產黨的治理模式更佳。

鹿特丹大學助理教授許田波指出，2014年香港「雨傘運動」以來，國際社會經常指責北京在香港擴權，但指責歸指責，此外別無實質懲罰；國際對中國治港的反彈如此虛弱，讓北京算準外國只敢打嘴砲，不會有行動。