新聞眼／港版國安法 經濟有3憂

中國大陸13屆全國人大三次會議上周開幕，總理李克強剛開始作工作報告，大陸股市就立即下跌。股市急跌說法多多，其一指是由港版國安法引致。

港版國安法在中國內地本是一邊倒政治話題，但作為經濟話題，就有兩派爭議。這爭議由大陸全國人大開幕股市急挫挑起，在經濟學者和經濟分析員的社交平台，討論得很熱烈，意見紛紜，總結起來，分憂心和歡呼兩派，整理兩派言論，各列三點。

憂心派之第一憂，是憂香港獨立關稅區失去。其主要論點，是美國有可能撤銷香港獨立關稅區的優待，香港外貿或將遭受毀滅性打擊，因此港元可能無法維持聯繫匯率，香港金融信用度降低，香港股市樓市雙殺。

憂心派第二憂，不僅是香港資本撤退，還帶來中國大陸外資流失，那是因為進入大陸的外資，不僅有港資。有說1949年以來是九成以上、現在仍有七成以上外資，是經香港進入，美國的盟友和西方國家在港的外資，因安全問題，大規模撤出。

憂心派第三憂，是隨著香港失去獨立關稅區地位和國際金融中心地位，香港金融信用度不復存在，也影響大陸銀行的海外業務及人民幣國際化。因為人民幣境外交易主要經港處理，大陸企業將失去這個資金窗口，所以大陸的金融也將受打擊。現在大陸企業甚至財政部境外發債、企業的境外IPO(股票掛牌上市)，主要是靠香港。

歡呼派的意見，也可整理出三點，第一點是相信北京當局，認定今次港版國安立法，北京當局一定經過沙盤推演，計算過利弊損益，一定還有後著護盤。

第二點叫敵弱我強論。現在疫情肆虐，歐美經濟半死不活，資本還想逃離歐美通過香港跑到大陸避險。再加上商人逐利，更關心的是有錢賺，不會因為香港而放棄14億人的大陸市場。

第三點叫簡單粗暴論。指大陸學習普亭好榜樣，把克里米亞吃下，西方也沒能怎樣，又說香港獨立關稅地位明明就是基本法給的，香港回歸後努力發展出來的，關美帝什麼事？

憂心的哀聲嘆氣，歡呼的聲大如雷，正熱烈之際，討論平台進入小粉紅，說「今日香港，明日台灣，留島不留人。美國政府敢取消香港金融地位，我們就核平華盛頓，處決川普解放美國人民，救美國人民於水火」。

有人打出夏蟲不可語冰幾個字，兩派都不再有話說，看似散去，只留下殺聲震天了。