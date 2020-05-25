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末代港督彭定康籲G7討論香港 美擬制裁北京

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 末代港督彭定康 (Chris Patten) 周日 (5月24日) 在英國《金融時報》中寫道，英國應該確保7大工業國在6月召開會議時，會在議程中討論中國意圖通過的《港版國安法》。他說，英國與其他G7成員國應該要公開反對中國國家主席習近平，將他標志為「開放社會的公敵」。

他寫道：「在全球各國忙於對抗新冠疫情的同時，習近平撕毀了《中英聯合聲明》。」除此之外，彭定康與全球各國超過200位政治人物周日也發布聯合聲明，譴責中國強推《港版國安法》，表示此舉是對香港的自治權丶法制與基本自由的全面性攻擊。

他們寫道：「此法讓一國兩制命在旦夕。促使香港人上街抗爭的主因，是他們對於未來的強烈擔憂，嚴厲的國安法只會迫使他們將抗爭全面升級，而這將摧毀香港成為一個開放的中國國際城市的可能性。」

美國安顧問：美擬對中國祭出制裁

同一天，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在接受美國媒體NBC采訪時警告，如果中國政府仍執意通過《港版國安法》的話，美國將對中國祭出制裁。他說：「如果中國全面掌控香港，我很難想像香港能繼續扮演亞洲金融中心的角色。」

奧布萊恩說，如果中國強行通過《港版國安法》，這將是一個巨大的錯誤，並警告國際金融公司恐因此而決定離開香港。他表示，一旦情勢發展到這樣的程度，美國國務院將無法保證香港仍保有一個高度自治，華盛頓也會因此被迫更改香港在法律上的定義。

奧布萊恩警告，一旦中國通過《港版國安法》，美國將對中國政府實行制裁。他說：「中國仰賴全球各國的資本，不過當他們無法透過香港繼續取得國外資本時，這對習近平與中國共產黨都會是個嚴重打擊。」

英國台灣提出擴大接納港人可能性

英國《衛報》周日報導，英國御用大律師（QC）佛朗斯曼（Laurie Fransman) 近期提出一項法律建議，指英國的國籍法自1984年以來不斷演進，已擴大承認居留權，連持有「英國國民海外護照」(BNO) 的持有者都已具有居留權。

該法律建議直指，英國內閣聲稱《中英聯合聲明》的內容禁止英國讓持有「英國國民海外護照」的香港人獲得英國居留權是不對的。

《衛報》報導指出，由英國保守黨議員希利（Bob Seely) 與艾哈邁德．汗（Imran Ahmad Khan) 為首的保守黨黨員已收到這份法律建議，並已致函保守黨籍的內政大臣派特爾（Priti Patel) ，強調有鑑於香港局勢持續惡化，內政部應該重新檢視「英國國民海外護照」的地位。

他們寫道：「現在《港版國安法》已出爐，這也表示《中英聯合聲明》已名存實亡，因此英國政府應該明確考慮相關法律與實際依據。」

同一天，台灣總統蔡英文也透過臉書帳號發布聲明表示，台灣與所有民主陣營夥伴與香港同在，並指出一旦香港情勢發生變化，台灣政府可依據香港澳門關系條例第60條來停止適用該條例一部或全部。但蔡英文也強調，台灣不希望香港情勢發展到那一步。

她寫道：「在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，台灣也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」

香港保安局局長李家超與另外五名政府局處的處長周日晚間也陸續發表聲明，重申他們全力支持中國人大所提出的《港版國安法》草案，強調會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，竭力維護國家安全，並說周日發生的大規模抗爭再次證明香港有通過國安法的必要與迫切性。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

港區國安法 全國人大

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