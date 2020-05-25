蔡聲援：港人治港瀕破產 藍關切：挺港落實雙普選

中共決定推進香港國家安全立法，引發港人反彈。蔡英文總統昨晚在臉書強調「與香港人民站在一起」，也承諾持續提供各種可能人道救援，提供港人必要協助。

蔡總統表示，這幾天，中國的人大會議正計畫繞過香港立法機構，制定所謂的「香港版國安法」，嚴重威脅香港的前途；法律如果實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受到嚴重侵蝕，所謂「五十年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾，也瀕臨破產。

蔡總統說，相信國人同胞與她一樣，都非常關心此刻的香港，她也不只一次說過，面對香港人民對自由民主的渴望，解決方案不是子彈、不是製造更多恐懼與鎮壓，而是真正落實自由民主，真正落實對香港高度自治的承諾，也唯有如此，才是北京與港府當局重新得到信任，讓香港社會回歸自由與平靜的不二之道。

蔡總統表示，香港的情勢發展，政府始終謹慎因應，以確保國家的安全及利益能得到充分保障；依據「香港澳門關係條例」第六十條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，「我們希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。」

【記者劉宛琳／台北報導】香港民眾昨天上街抗議「港版國安法」，並有上百人遭港警拘捕。國民黨表示，始終支持香港地區保持有別於大陸地區的民主與自由，早日落實雙普選，並對於香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安表達由衷關切。

國民黨表示，近年來香港的人權與自由的變動，受到外界諸多關注；港府與中共當局應盡速建立與反對群眾的溝通管道，以利維持香港的安定。

國民黨說，為落實中共當局「港人治港」、「高度自治」之承諾，中共當局之「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，宜與香港各界充分溝通，以符合前述承諾，因為中共當局須正視，香港的民主和中國大陸的民主顯有不同，唯有須充分溝通方能有效磨合。