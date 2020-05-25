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反港國安法／政黨接力 中聯辦示威熱點

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
大批港人廿四日參加抗議港版國安法活動，圖為遊行人潮癱瘓交通。（法新社）
大批港人廿四日參加抗議港版國安法活動，圖為遊行人潮癱瘓交通。（法新社）

香港民間反對「港版國安法」，另一焦點現場在西環大陸駐港中聯辦，香港團體、政黨以不同形式前往中聯辦示威。

香港抗議「國歌法」和「港版國安法」立法，香港特首林鄭月娥昨在臉書上回應稱，她和港府團隊會盡全力向公眾宣傳和解釋港版國安法立法的重要性，以抗衡反華勢力和反政府人士正動員的無理攻擊和肆意詆毀。

除林鄭月娥外，香港高官也表態支持港版國安法。香港政務司長張建宗昨在網誌中表明，港府全力支持港版國安法，並認大陸全國人大的做法合法合憲，既有必要性，亦有迫切性。

香港支聯會昨天早上舉行「毋忘六四」長跑，紀念八九民主運動卅一周年。在港府「限聚令」下，支聯會主席李卓人帶隊，每組八人，從維多利亞公園跑到中聯辦抗議。支聯會主席李卓人說，支聯會會聯同其他團體反對國安法、反對以言入罪，反對林鄭傀儡政權打壓。

香港工黨、社民連、新民主同盟等團體，也分別到中聯辦抗議，反對「港版國安法」。社民連主席黃浩銘及秘書長吳文遠在中聯辦外牆貼上「以言入罪，消滅異見」、「沒有民主人權，哪有國家安全」等標語。

在西環中聯辦大樓，由大型充水拒馬圍住，有大批防暴警察進駐大樓，並在出入口設立檢查站，附近道路亦加派警員巡邏。

國安法 香港特首 林鄭月娥 六四 全國人大

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