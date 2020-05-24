大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

香港有網友發起下午一時在灣仔和銅鑼灣一帶，舉行反對港區國安法及《國歌法》遊行。在集合時間前，一批示威者已在銅鑼灣崇光百貨附近聚集，準備參加遊行。而警方則派員在銅鑼灣一帶戒備，期間舉起藍旗警告

2020-05-24 13:11