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大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈
今天下午，香港大批市民響應網上號召，在銅鑼灣東角道出發，遊行前往灣仔修頓球場，反對《國歌法》及「港區國安法」。部分人走出軒尼詩道，佔據車道，沿途高叫反修例口號。
據香港電台報導，遊行人士由東角道沿著駱克道前往灣仔方向，他們高舉「五大訴求，缺一不可」的標語和手勢。
香港警方在遊行開始前，於祟光百貨對開截查市民，至1時許在波斯富街天橋的十字路口施放催淚彈，亦有使用胡椒噴劑，驅散人群。
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