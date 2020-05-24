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港島遊行／示威者崇光百貨附近聚集 警三度舉旗警告
香港有網友發起下午一時在灣仔和銅鑼灣一帶，舉行反對港區國安法及《國歌法》遊行。在集合時間前，一批示威者已在銅鑼灣崇光百貨附近聚集，準備參加遊行。而警方則派員在銅鑼灣一帶戒備，期間舉起藍旗警告。
據星島網報導，中午12時許，警員一度截查在場3名身穿黑衣的少年，其後獲放行。有在場人士高呼口號「光復香港、時代革命」等口號。警員隨後在崇光百貨外拉起封鎖線，要求在場人士離開，並派出大批人員戒備。
在下午1時前，警方三度舉起藍旗，警告在場人士參加非法集結。
在位於西區的中聯辦外，警方由昨日起已加強佈防，防暴警、水炮車及銳武裝甲車在場戒備。
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