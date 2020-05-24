遊行前夕…港警主幹道設路障查車 往港島方向堵塞

港警主幹道設路障查車，往港島方向堵塞。星島網

香港有網友發起港島區遊行，反對港區國安法及《國歌法》。港警方在多處布防，在主要幹道設置路障截查途經車輛，多條隧道往港島方向出現堵塞，其中東區走廊往銅鑼灣交通受阻。

據星島網報導，港警今早表示，留意到有人於網上號召市民今日在港島區進行未經批准的集結，強調絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

此外，香港工黨及社民連一批成員，中午前帶上標語，遊行至中聯辦示威區抗議，一行人在場高喊「結束一黨專政」和「沒有人民那有國家」等口號。

范國威、譚凱邦、任啟邦、關永業等多名民主派區議員，早上11時左右在西區警署外集合後，持標語遊行至中聯辦門外示威區抗議，批評立法損毀港人自由。

另據香港01報導，香港支聯會上午舉行「毋忘六四」31周年長跑，以紀念八九民主運動31周年，抗議國安法在港推行，同時聲援15名早前遭拘捕的民主派人士，長跑起點設於維園，途經港大太古橋和黃克兢樓平台「國殤之柱」，以及多個「反送中」運動期間的示威地點，並以中聯辦為終點。