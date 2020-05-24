擾撐國安法街站 3少「串謀傷人」被捕
來源：香港電台臉書
香港警方昨天拘捕3名15至16歲少年，涉滋擾九龍社團聯會的支持國安法街站，並在其中兩人身上找到菜刀，3人涉嫌「串謀傷人」被捕。
香港01報導，昨天下午4時，九龍社團聯會於九龍灣站發起「反港獨 反黑暴 反攬炒」簽名行動。秀茂坪警區重案組第二隊案件主管吳坤雄表示，當時警方於九龍灣港鐵站巡邏，突然聽到有人拉響防狼器及高呼求助。
警方趕至時，得知有義工擺放街站時，與3名少年發生爭執，義工感到受威脅，立即拉響防狼器。警員聽到聲響後追截拘捕3少年，在他們身上及附近垃圾桶搜獲菜刀，案件交由秀茂坪重案組第2隊調查。
據報導，3名少年報稱學生，為朋友關係。警方正調查他們的犯案動機，3人現正被扣查。警方強調，傷人案是嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁。
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