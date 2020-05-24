留學愈快走愈好 家長：插班也可以

香港近日政治環境、考題爭議頻現動盪，使得出國留學查詢近日激增，使得原本的淡季變旺季；還有家長表示「愈快走愈好」，插班到外國學校也行。

香港01報導，升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，「最近四、五天的留學查詢量相等於過去一、兩個月的查詢量」，電話從早上7點開始響到晚上；家長主要查詢到英國升學情況，亦有接獲澳洲、加拿大升學的疑問。

惟因歐洲屬疫情重災區，加上英國升學的門檻高、較昂貴，陳思銘說，近日也出現不少到泰國升學的查詢。他解釋，泰國設有英國著名國際學校，如泰國哈羅國際學校，入學費門檻較低，約30萬港元一年，較英國便宜10萬港元，故不少家長亦會考慮。

據報導，Hopeland Academic升學總監姚大衡亦表示，近日升學查詢較以往多兩至三成。他說，去年反送中後接獲不少家長查詢，後因疫情爆發，今年2、3月回落，近日情況則又變。

姚大衡說，不少英國學校都承諾倘今年9月未能開學，能夠辦理退款，故有不少家長搶著為子女報名，更有部分稱「愈快愈好」，到當地插班也可以。