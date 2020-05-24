移民查詢大爆發 港女：不是移民 是逃難

香港新聞組╱香港24日電

北京強推「港版國安法」消息曝光後，香港移民顧問公司電話接不完，「每一兩分鐘就有一個查詢」，主要是40、50歲的青壯派，也不乏逾60歲的長者，而有子女的家庭則多選擇移民澳洲、加拿大等國家。

港媒報導，Smart2go首席移民顧問余偉龍用「大爆發」形容目前的移民查詢，他稱不少港人希望更快離開，查詢比疫情時暴增10倍。

英國移民顧問「Goodbye HK, Hello UK」香港代表Billy Wong表示，近年查詢移民的數目一直「多到不能再多」，目前政治形勢讓查詢數目更多，他形容數字比往年增加4至5倍，預計一天可接獲到60、70起查詢。

明報報導，中原移民顧問董事總經理許大衛表示，近日每天接到60至100宗查詢，較疫情期間接到的20至30宗大增，他稱若為下一代移民，多會選擇英國、美國、澳洲、加拿大等傳統移民國；台灣的詢問度也很高，還有港人想買樓移民到馬來西亞、葡萄牙的個案。

信睿環球董事司徒詠怡亦稱近日收到的移民查詢明顯上升，她提醒，以往有港人以學生簽證到外地，然後留在當地工作並居留，但在疫情之下，外國失業率同樣居高不下，這方法已不可行。她說在各國都需要資金下，投資移民的成功機會可能更大。

報導指出，育有兩子的港女Maggie，雖然婚前已與加拿大籍的丈夫協議，生孩子後將舉家到加國生活，但仍渴望繼續在港生活。去年的反修例運動改變了他們的想法，港版國安法則是「最後一個引爆彈」，她說「現在不是移民，是逃難」。