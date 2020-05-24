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港版國安法 教長：列入教材 媒體質疑洗腦
「港版國安法」表決提請全國人大常委立法後，將會納入「基本法」附件三公布在香港實施。香港教育局長楊潤雄昨天表示，若「國安法」是全國性法律並將在港實施，有必要讓下一代認識，因此會在學校作「適當教育」。
香港電台報導，楊潤雄昨天出席商台節目「政經星期六」表示，就教育界而言，已訂立的重要法律制度會在學校推廣，包括「憲法」、「基本法」，「港版國安法」一旦推行，下一代要理解相關內容，就會在學校作適當教育。
他認為這與政治「扯不上關係」，指條文是保障國家安全，與以言入罪是兩碼子的事，強調香港人的權利仍受「基本法」保障。
楊潤雄又提到，香港是國家不可分離的一部分，有責任維護國家安全，過去發生的事反映國家安全方面有漏洞，人大的做法可補足法律制度不足的地方。
明報報導，楊潤雄被媒體追問局方所構思的國安法教育方案、會否令人覺得是「洗腦」？他說在中、小學以至大學教育裡，會讓學生理解國安法背後的意義及條文，但會留待條例落實後適當地考慮。
全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，香港回歸多年都不能為23條立法，肯定與港人對國家安全的意識有關，他認為相關教育要具滲透性，包括學校、國民教育、考試、傳媒宣傳，以及通過現實事情教育，今次中央出手立「港版國安法」都是一種國家安全教育，讓港人知道中央對香港的要求，意識到中央會出手。
據報導，教育界立法會議員葉建源說，教育重視給予學生思考空間、對問題有自己的分析，教導新事物所涉及的資料應真實和全面。他表示，不知道劉兆佳的分析可信度有多高，但如果中央要派人參與編寫教材，他質疑是否等同箝制思想。
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