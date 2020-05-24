彭定康發起 近200位政治人物連署譴責港版國安法

包括香港末代港督彭定康以及17位美國國會議員在內，全球近200位政治人物今天抨擊北京推動制定「香港版國安法」。港版國安法明定國安機構將在港設置機構，引發國際緊張。

由彭定康（Christopher Patten）與前英國外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）發起、186位法律與政策領袖聯合發布的聲明指出，港版國安法是「對香港自治、法治與基本自由的全面攻擊」，「公然違反」香港主權移交所依據的中英聯合聲明。

他們寫道：「如果國際社會不相信北京會在香港問題上信守承諾，大家也不會相信北京會在其他方面的承諾。」

港版國安法是在美國總統川普抨擊中國對武漢肺炎疫情的處理、華盛頓與北京關係緊張之際推出。

美國官員表示，港版國安法對香港和中國經濟都不是好事，也可能危及香港在美國法律承認的特殊地位；但中國並不理會，認為其他國家的不滿都是干預。

與川普同黨的共和黨人，包括聯邦參議院情報委員會代理主席盧比歐（Marco Rubio）以及聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），都簽署了這項聲明。民主黨人則有聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign AffairsCommittee）主席恩格爾（Eliot Engel）以及眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）連署。

除此之外，英國下議院有44位議員簽署，上議院也有8位連署，歐洲、亞洲、澳洲和北美也都有政治人物簽署。