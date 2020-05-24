華府「核子選項」恐撤港特殊經貿地位

中國大陸全國人大將審議「港版國安法」，美國國務卿龐培歐表示，美國強烈敦促北京重新考慮這項「災難性提案」，應遵守其國際義務，並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由，這是維護香港在美國法律下特殊地位的關鍵。

紐約時報報導，川普政府官員警告，美方不排除採取懲罰措施，包括撤銷香港特殊經濟和貿易地位。

白宮經濟顧問哈塞特廿二日表示，美國絕對不會允許中國制定港版國安法。若美國取消香港特殊地位，不再視香港為獨立關稅區，美國將對香港徵收與中國同等的關稅。美國對中國施加的其他經濟和簽證限制也將適用於香港，此舉將對香港身為跨國企業重要基地的歷史地位造成重大打擊。

哈塞特受訪時提到，企業不願意在一個輕蔑法治的地方投資。他預期，香港將出現嚴重資金外流問題，或不再是亞洲金融中心，「並為此承擔非常、非常沉重代價」。

泛民派香港立法會議員郭榮鏗說，撤銷香港特殊經濟和貿易地位將是華府對北京的核子選項，「所有人都會受傷，香港的重建將非常困難」。

中美關係出現分歧之際，美國商務部廿二日發出兩份名單，一則指這些實體違反美國國家安全或外交政策利益，一則指受制裁實體侵害新疆人權，多為陸企、中國大陸研究和教學機構與個人，共卅三個實體受制裁。

這波制裁對象包括，中國第二大互聯網公司奇虎360、發展智慧機器人的達闥科技、負責視訊監控的東方網力、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學與上海復旦大學國際關係與公共事務學院副教授朱杰進等。

這不是美國商務部第一次以侵害新疆人權為由進行制裁。商務部二○一九年十月曾把廿八個涉及公安的中國大陸單位和企業列入黑名單。