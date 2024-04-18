新北強降雨積水已退 11件結案、持續監看氣象
鋒面經過帶來強降雨，新北市災害應變中心今天中午表示，受理11件積水樹倒等報案，雨勢已趨緩，各地積水退去，應變中心恢復常時開設，後續由消防局持續監看氣象資訊。
新北市災害應變中心表示，受大雨影響，上午一度強化三級開設，總計受理11件報案，包括五股、汐止、新莊、新店、三重、板橋、中和、蘆洲各行政區有積水，五股區與八里區有路樹倒塌，均已結案。
侯友宜說，早上受鋒面對流雲系影響，產生短延時強降雨，瞬間積水很快就排除，當時一度交通壅塞，也疏導排除。
新北市災害應變中心說，水利局、警察局、交通局、工務局及各單位人員立即進駐。市長侯友宜到場瞭解各地情形，水利局調度85台抽水機組抽水。目前雨停，應變中心改為常時三級開設，將持續監測雨勢變化。
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