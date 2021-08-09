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趁大雨地主挖掉路基 苗栗公館北河20多戶人家無路可走
苗栗縣公館鄉北河村苗26線通往北河國小舊址的產業道路長期有既成道路爭議，地主8月7日突然挖掉地基，造成20幾戶人家唯一的通路阻斷，當天有居民受困走了3個多小時，北河村長劉永錦等人今天向縣府陳情，希望協助住戶及農友，可以有一條路可以進出。
苗栗縣政府曾於今年2月間，認定這條爭議的產業道路為既成道路，地主提出訴願，內政部訴願委員會認為相關土地產權必須明確釐清，4月決定請縣府撤銷認定，目前狀態是私設道路。縣府工務處受理劉永錦等人陳情後，將會同水利處等相關單位會勘研商。至於地主沒有接電話，無法得知看法。
劉永錦等人今天陳情指出，8月7日山區下大雨，地主動用機具，挖掉產業道路的路基約2公尺深，當時山上有3戶5人及3輛車，下山時才發現無路可走，只好聯絡親友開車接駁，有人步行3個多小時走出來，事發至今還是無路可通行，希望縣府先緊急搶通。
劉永錦說，產業道路是北河村15、16、17、18鄰20多戶人家，唯一對外的通路，且連接到北河國小舊址，長久以來都供公眾通行，山上並種植生薑、茶葉、竹筍等農作，地主主張權利阻斷交通，影響相當重大，居民希望縣府幫忙，至少先搶通供進出。
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