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台南淹水面積大幅減少 水利局：滯洪池及抽水站奏效

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市這次淹水面積大幅減少，水利局分析，滯洪池及抽水站有發揮預期功能。圖 ／水利局提供
南市這次淹水面積大幅減少，水利局分析，滯洪池及抽水站有發揮預期功能。圖 ／水利局提供

熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）及西南氣流的影響，在南部帶來劇烈降雨，台南市政府水利局表示，市府採用因地制宜多元總合性治水方式，包含滯洪池及抽水站等水利建設，終於讓這次淹水範圍或深度大幅下降。

台南市山區（南化及楠西）這次累積雨量接近440毫米 ，而平地（新市、永康及仁德）約240毫米，市長黃偉哲表示，台南天然地勢低窪，淹水區面積全國第一，佔全國易淹水潛勢地區面積約三分之一，經常大雨釀災，近年來，市府採用因地制宜多元總合性治水方式，包含滯洪池及抽水站等水利建設，讓淹水範圍或深度大幅下降，退水時間大幅減短，感謝中央、歷任市長、市府團隊及市民努力。

水利局說明，近日受到熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）及西南氣流影響，為南部地區帶來劇烈降雨，以往容易淹水區域如安定、安南、仁德區等，均無淹水狀況，主要原因是滯洪池及抽水站確實發揮效用。

水利局表示，目前水利局轄管滯洪池有17座，滯洪容量約384萬噸，自8月4日到8月7日，共滯洪285萬噸，為讓滯洪池功效最大化，都會事前及豪雨過後進行預洩降，以增加滯洪池滯洪空間。

水利局也表示，本市抽水站有57座，4到7日，有53座抽水站啟動抽水，總抽水量約為976萬噸，相當於3900座國際標準游泳池的水量，直逼一座白河水庫蓄水量。

南市這次淹水面積大幅減少，水利局分析，滯洪池及抽水站有發揮預期功能。圖 ／水利局提供
南市這次淹水面積大幅減少，水利局分析，滯洪池及抽水站有發揮預期功能。圖 ／水利局提供

淹水 盧碧颱風 西南氣流 滯洪池

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