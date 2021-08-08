桃源8天下完高雄年均雨量 暫無重大傷亡

高雄山區大雨不斷，高雄市政府水利局指出，桃源區8天降下雨量，超過高雄市年均雨量，但截至目前為止無人員重大傷亡；針對道路破損、封閉問題，也將由工務局加快搶修速度。

根據中央氣象局，統計1991年至2020年，高雄市平均年雨量約為1968毫米。但水利局指出，高雄桃源從7月31日至8月7日，共降下2202毫米雨量，六龜累積雨量也達2039毫米，突破高雄年均降雨量。

水利局表示，氣象局8月7日對高市發布超大豪雨警特報，總累計降雨量在六龜區，達1301.5毫米，最大時雨量則為茂林區的110毫米；本次超大豪雨是2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件。

水利局指出，這波大雨造成高雄市111條土石流潛勢溪流發布43報，紅色警戒共發2050次，總計撤離2370人，但截至目前為止，暫無人員重大傷亡。平地累積雨量也破840毫米，超過區域排水負荷，雖有積淹水，多能迅速退水。

根據水利局，截至昨天下午，共有積淹水19件、路樹倒塌80件、土石災情10件、道路災情25件、封橋14座、圍籬倒塌7件，另有零星小規模災情，合計160件，44件處理中，無法立即完成者均已安全管制，將以最快速度完成搶險及修復。

在水利設施災損上，有大寮鳳林二路林園排水、鳳山中崙國中後鳳山溪、大社牛食坑排水中圳橋下游等，已在第一時間封路，並於相關地點堆置太空包、鋼板樁或消波塊，預計災後將立即辦理復建工程發包。

超大豪雨期間，高雄43座抽水站總抽水量達446萬噸，抽水時間都在14小時以上；洪峰期間，高市15座滯洪池滯洪量約265萬噸，預估午後雨勢將逐漸趨緩，高雄市15座滯洪池陸續排空待命，並確保抽水機正常運作。

針對路面破損、路樹傾倒，山區道路邊坡等災情，工務局表示，昨天動員257人次、機具102台，完成全部通報案件搶通，並安排夜間待命機具及人力，因應入夜後突發狀況，今天則動員351人次、機具202台，希望儘速恢復市容。

在農損部分，農業局統計，截至今天上午，共累計損失新台幣1697萬8000元，整體被害面積共315公頃，損害程度18%，主要受災農作物依序為木瓜、龍眼、番石榴、香蕉等，並持續透過公所彙整中。

由於雨勢減緩，高雄市豪雨災害應變中心今天中午從二級開設改為三級開設，但因土石流紅色警戒尚未解除，請美濃、甲仙、六龜、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等7區區公所維持二級開設，其餘區公所授權區級指揮官開設事宜。