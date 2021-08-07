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整理包╱雨彈未歇仍需警戒 8月8日全台停班課這裡查
盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的風雨仍不容小覷，目前熱低壓已經離開，持續朝東北方海面遠離，但預計12小時之後會增強為輕度颱風盧碧，明後日各地天氣仍不穩定，西南部地區民眾仍須留意強降雨。
為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布明（8）日停止上班上課情形，統整如下：
|縣市
|8月8日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|泰安鄉：明日停止上班上課
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
|雲林縣
|明天正常上班上課。
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|尚未宣布
|臺南市
|明天正常上班上課。
|高雄市
|桃源、六龜區、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山（8行政區）明日停班課，其餘正常上班上課。
|屏東縣
|霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日（6鄉鎮）明天停班停課，其餘正常上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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