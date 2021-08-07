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不斷更新╱雨彈未歇仍需警戒 明天全台停班課這裡查

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整理包╱雨彈未歇仍需警戒 8月8日全台停班課這裡查

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長陳其邁今天前往六龜山區涉水勘災。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今天前往六龜山區涉水勘災。圖／高市府提供

盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的風雨仍不容小覷，目前熱低壓已經離開，持續朝東北方海面遠離，但預計12小時之後會增強為輕度颱風盧碧，明後日各地天氣仍不穩定，西南部地區民眾仍須留意強降雨。

為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布明（8）日停止上班上課情形，統整如下：

縣市8月8日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣泰安鄉：明日停止上班上課
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣明天正常上班上課。
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市明天正常上班上課。
高雄市桃源、六龜區、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山（8行政區）明日停班課，其餘正常上班上課。
屏東縣霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日（6鄉鎮）明天停班停課，其餘正常上班上課
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

豪雨

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