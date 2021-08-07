整理包╱雨彈未歇仍需警戒 8月8日全台停班課這裡查

盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的風雨仍不容小覷，目前中心位置已從竹苗一帶登陸，預計下午就會離開。氣象局表示，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

2021-08-07 19:10