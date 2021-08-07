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熱低壓及西南氣流夾擊 雨灌彰化農漁損失661萬元

中央社 / 彰化縣7日電

熱帶性低氣壓及西南氣流影響，彰化縣政府統計至今天下午，紅龍果、蔥、蘿蔔等及其他葉菜農損共新台幣521萬5000元，另有魚塭損失140萬元，合計農漁業損失661萬5000元。

熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，彰化縣多個區域「泡水」，彰化縣政府統計至今天下午，農、漁業損失達新台幣661萬5000元。

彰化縣長王惠美指出，希望中央從寬、快速認定農損給予補助，並提醒農民先拍照存證，以便鄉鎮市公所協助申請補助。

彰化縣政府表示，鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、二林鎮、田尾鄉、芳苑鄉、大城鄉、溪州鄉有通報農損，農作物損失共計521萬5000元。

另外，芳苑鄉則有魚塭破損，損失約140萬元，因此，截至下午4時，累計農漁損失661萬5000元。

受損農產，包括紅龍果、蔥、蘿蔔、花椰菜、落花生、香瓜、西瓜、甘藷、菊花、其他葉菜，其中以紅龍果受損面積30.2公頃、受損金額226萬多元為最高，落花生受損金額也達約117萬6000元。

彰化縣政府農業處提醒，農民應密切注意防範雨災，後續若出現災情，請主動向當地公所通報勘查拍照，農民也可拍下損害情形及田區位置，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，辦理現金救助時，可將照片連同申請文件向公所提出。

農民 紅龍果

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