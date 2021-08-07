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雲林停班課網友抱怨發布太慢 張麗善致歉

中央社 / 雲林縣7日電
針對網友指責雲林停班停課公布太慢，縣長張麗善說明決策過程並向造成不便的民眾致歉。聯合報系記者蔡維斌／攝影
針對網友指責雲林停班停課公布太慢，縣長張麗善說明決策過程並向造成不便的民眾致歉。聯合報系記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天上午8 時宣布停班停課，此消息同步在雲林縣長張麗善臉書（Facebook）專頁公布，許多網友留言抱怨發布過晚，張麗善對此向民眾致歉，並說明停班停課的過程。

雲林縣政府上午8時許公布停班停課，此訊息透過媒體及縣府官方網站等管道公布，但許多人認為，公布太慢，紛紛在張麗善的臉書留言指責。

有網友提到，她的老公是開車送貨員，一早冒雨出門上班，縣內還有多處積水，問縣長為何不早點宣布？

還有網友說，昨天海區風雨大沒有宣布停班停課，但今天風雨較小卻停班停課，質疑放假標準。

面對民眾的質疑聲浪，張麗善表示，雲林縣昨天雨量尚未達單日350毫米的停班課標準，所以縣府授權給各鄉鎮長視雨情，自行決定是否停班課。

張麗善指出，直到今天上午7時接到中央氣象局的最新數據，指雲林有豪大雨特報雨勢將急速上升，才決定停班停課。

張麗善表示，若公布時間太慢，造成不便，她向大家表示歉意。

雲林縣今天雨勢趨緩，沿海鄉鎮的積水漸漸退去，民眾趁著雨停的空檔，趕緊清理家園。

台西鄉五港村昨天淹水一度深及大腿，有名阿嬤因視力不佳，不敢冒險涉水撤離，只能坐在彈簧床上等著水退去，縣府緊急將阿嬤安置他處1晚。

阿嬤今天趁著積水退去後，趕緊回到住家，將受潮的衣物拿出來晾，放在門口的擋水板還不敢撤，就怕一場大雨，家中又進水。

停班停課 張麗善

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