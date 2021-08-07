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熱低如颱風級 雨量平地百毫米 石門水庫加大調節放水
盧碧颱風餘威、熱帶低壓籠罩全台，石門水庫持續調節放水。水利署副署長王藝峰今天上午10點過後，到水庫北區水資源局應變中心了解石門水庫防洪操作，提醒工作人員透過嚴密監視降雨動態，加強與下游防洪單位聯繫進行操作，在確保安全前提下，颱風後務必再將水庫蓄滿，維持後續供水穩定。
王藝峰到依山閣聽取石門水庫防洪操作簡報，再至庫區了解蓄水與排洪狀況，提醒盧碧颱風雖減為熱帶性低氣壓，但氣象局預估雨量等同颱風，為減輕下游地區承洪壓力，各項操作策略應事先與下游防洪單位連繫，以利應變避災。王藝峰也肯定烟花颱風期間石門水庫操作得宜，兼顧防洪安全且使水庫蓄滿，未來公共及農業用水供應都能更穩定。
北水局江明郎局長簡報和說，盧碧颱風的路徑多變，將嚴密守視降雨及監控操作水庫水位，石門水庫中午放流量為每秒380立方公尺（cms），但依最新氣象資料，中午1點30分提高到680cms，且隨時滾動調整防洪操作策略。另中庄調整池已蓄滿，且分層取水工亦可正常運用，已聯繫台水公司相關區處完成防濁整備，穩定供水方案已就緒，以水庫滿蓄為目標。
北水局指出，石門水庫集水區平均降雨量已達82.55毫米，其中石門、白石、玉峰3個雨量觀測站都超過100毫米，不過桃園市區降雨量也大，農水署桃園辦事處灌區測得120毫米降雨量，石門辦事處灌區也有114毫米，二期稻整田供水到10日都可以獲得充足供水。
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