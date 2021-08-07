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馬祖豪雨出現坍方淹水災情 縣府宣布停班停課

中央社 / 連江縣7日電
豪雨示意圖。報系資料照
豪雨示意圖。報系資料照

盧碧颱風減弱的熱帶性低氣壓影響，馬祖出現強降雨，各地土石坍方、淹水災情不斷，多處道路封閉，連江縣政府今天上午宣布停止上班、上課。

根據中央氣象局資料，今天凌晨0時至上午9時，連江縣雨量為179.5毫米，強降雨導致南竿鄉清水村、介壽村山隴廣場、津沙廣場積水，與北竿鄉橋仔、塘岐等村莊排水不及，塘岐中正路與復興路因地勢低窪大淹水，道路水淹約50公分。

南竿警察所颱風警戒道路封閉公告，聚英路往滿斗路段、清水路往文化路、中央大道福澳商會前、三槍堡往清水路段、珠螺村路段、志清發電廠右轉道路、環保路、福澳往復興路段、山線八角亭僅剩單向，因邊坡砂石坍塌、路樹倒塌而不便車輛通行。福澳嶺至濱海大道路段多處坍方、積水。

南竿警察公告提醒，南竿地區路段發生多處災情，請居民封鎖解除前勿通行，並避免外出，以保護自身安全。

而北竿民眾通報颱風災情，芹壁村中山國中下方邊坡土石坍塌為歷年最嚴重，民眾停放車輛受土石滑落影響，車輛泡泥砂水，並隨坍方邊坡土石滑向道路。

北竿鄉公所公告，因應颱風強降雨，導致地區道路邊坡土石坍方、路樹倒塌擋住交通要道，目前已公告警戒道路封閉路段，包含后澳村聯外道路塘后道、橋仔村至芹壁路段，以及成功坡路段，呼籲民眾避免前往現場，待在家注意安全。

盧碧颱風 南竿 警察

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