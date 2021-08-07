整理包╱熱低登陸、雨彈狂炸 8月7日全台停班課一覽
盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的風雨仍不容小覷，目前中心位置已從竹苗一帶登陸，預計下午離開。氣象局表示，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。
為防豪雨致災，台灣已有不少縣市宣布停止上班上課，統整如下：
|縣市
|8月7日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|正常上班上課
|臺北市
|正常上班上課
|新北市
|正常上班上課
|桃園市
|正常上班上課
|新竹市
|正常上班上課
|新竹縣
|正常上班上課
|中部地區
|苗栗縣
|南庄鄉、泰安鄉：停止上班上課。
|臺中市
|和平區：停止上班上課
|彰化縣
|正常上班上課
|雲林縣
|停止上班上課
|南投縣
|信義鄉、仁愛鄉：停止上班上課
|南部地區
|嘉義市
|停止上班上課
|嘉義縣
|停止上班上課
|臺南市
|停止上班上課
|高雄市
|停止上班上課
|屏東縣
|停止上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|正常上班上課
|花蓮縣
|正常上班上課
|臺東縣
|正常上班上課
|外島地區
|澎湖縣
|正常上班上課
|連江縣
|停止上班上課
|金門縣
|正常上班上課
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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