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南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

整理包╱熱低登陸、雨彈狂炸 8月7日全台停班課一覽

聯合新聞網 / 綜合報導
熱帶性低氣壓及西南氣流帶來豪雨侵台。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）
熱帶性低氣壓及西南氣流帶來豪雨侵台。圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的風雨仍不容小覷，目前中心位置已從竹苗一帶登陸，預計下午離開。氣象局表示，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

為防豪雨致災，台灣已有不少縣市宣布停止上班上課，統整如下：

縣市8月7日是否停止上班上課
北部地區
基隆市正常上班上課
臺北市 正常上班上課
新北市正常上班上課
桃園市正常上班上課
新竹市正常上班上課
新竹縣正常上班上課
中部地區
苗栗縣南庄鄉、泰安鄉：停止上班上課。
臺中市和平區：停止上班上課
彰化縣正常上班上課
雲林縣停止上班上課
南投縣信義鄉、仁愛鄉：停止上班上課
南部地區
嘉義市停止上班上課
嘉義縣停止上班上課
臺南市停止上班上課
高雄市停止上班上課
屏東縣停止上班上課
東部地區
宜蘭縣正常上班上課
花蓮縣正常上班上課
臺東縣正常上班上課
外島地區
澎湖縣正常上班上課
連江縣停止上班上課
金門縣正常上班上課
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

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