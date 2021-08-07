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專家預期熱低中午前在這登陸 風雨影響最明顯

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
熱低的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
熱低的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司歐宗學表示，受到盧碧颱風以及減弱後的熱帶性低氣壓環流引進西南氣流影響，昨天開始西半部地區便有持續且廣泛的降雨。昨晚到今晨隨著熱帶性低氣壓持續接近，降雨更進一步增多，八個小時內在高屏山區及嘉義阿里山區就有超過300毫米的累積雨量，非常驚人。

歐宗學說，預估熱帶性低氣壓中心將在今天上午到中午左右登陸中北部陸地，因此這段期間風雨影響最為明顯，提醒豪大雨期間儘量避免外出，也要持續留意居住環境是否有積淹水發生，如無法自行排除且有擴大跡象，就要尋求幫助或撤離，以免遭受生命財產損害。

歐宗學表示，熱帶性低氣壓今天將受到北方的槽線系統影響，逐漸加速往東轉東北方向移動，預報今晚就將脫離台灣陸地、明天快速往東北遠離，因此整體西南氣流將逐漸減弱，雖仍維持西南風環境，但降雨規模、強度、累積雨量等等都會逐漸減小。

目前來看下周仍然持續受西南風影響，歐宗學說，中南部還是容易有短暫陣雨發生，但致災性降低不少，部分模式預報仍然有些熱帶擾動系統可能通過台灣附近帶來天氣變化，但目前的預報變動性都還太大，要等到周末這波雨勢過去後再來觀察。

定量降水預報。圖／取自氣象局網站
定量降水預報。圖／取自氣象局網站
圖為日前高雄豪大雨不斷。記者劉學聖攝影／報系資料照
圖為日前高雄豪大雨不斷。記者劉學聖攝影／報系資料照

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