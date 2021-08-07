專家預期熱低中午前在這登陸 風雨影響最明顯

天氣風險公司歐宗學表示，受到盧碧颱風以及減弱後的熱帶性低氣壓環流引進西南氣流影響，昨天開始西半部地區便有持續且廣泛的降雨。昨晚到今晨隨著熱帶性低氣壓持續接近，降雨更進一步增多，八個小時內在高屏山區及嘉義阿里山區就有超過300毫米的累積雨量，非常驚人。

歐宗學說，預估熱帶性低氣壓中心將在今天上午到中午左右登陸中北部陸地，因此這段期間風雨影響最為明顯，提醒豪大雨期間儘量避免外出，也要持續留意居住環境是否有積淹水發生，如無法自行排除且有擴大跡象，就要尋求幫助或撤離，以免遭受生命財產損害。

歐宗學表示，熱帶性低氣壓今天將受到北方的槽線系統影響，逐漸加速往東轉東北方向移動，預報今晚就將脫離台灣陸地、明天快速往東北遠離，因此整體西南氣流將逐漸減弱，雖仍維持西南風環境，但降雨規模、強度、累積雨量等等都會逐漸減小。