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高雄山區落石、溪水暴漲 應變中心升2級開設

中央社 / 高雄6日電

高雄市山區豪雨不斷，土石流紅色警戒今天增至84條，撤離1801人。台20線落石擋道、桃源復興里溪水暴漲，居民一度受困。今天晚上9時起，高雄豪雨應變中心將提升為2級開設。

高市府表示，依氣象局降雨預報，今天晚上9時起，高市府豪雨應變中心將提升為2級開設。今天降雨集中山區，桃源、那瑪夏、茂林、六龜區24小時累積雨量均破200毫米，茂林甚至達9級陣風。

高市山區道路也狀況頻傳，警方表示，台20線68公里處荖濃往甲仙方向道路路面迸裂，路面下陷約30公分，甲仙工務段派員處理，搶通單向通行。台20線88.5公里處下午也一度因落石擋道，警方搬移落石後恢復通行。

桃源區復興里溪水暴漲，下午4時多，警方獲報有1對母子開小貨車到山上果園搶收芒果，結果回程時溪水暴漲，水漫便道，交通受阻。母子將小貨車暫停一旁平台區域，熱心民眾再協助用拉繩方式，讓母子越過小溪支流，返回安全路面。

高雄市區也出現路樹倒伏、道路塌陷情形，前鎮區今天有3起路樹倒伏意外，包括中山二路、新光路及民權二路與民興街口，警方獲報前往移除，所幸無人受傷。

另前鎮區一心路與文橫三路口、鳳山區中崙國中後方的鳳山溪護岸水防道路均出現塌陷，一心路塌陷坑洞還造成1輛汽車後輪爆胎。水利局表示，鳳山溪護岸水防道路受大雨影響，導致護岸基礎掏空、伸縮縫加大，造成路面下陷、開裂，已調派大型機具前往搶修，而一心路開挖下陷處，路面已回填完成，恢復通行。

此外，國道一號南345.6公里岡山路段下午聯結車疑天雨路滑，因前方壅塞而緊急減速，導致拖車側翻至路面，所幸車頭未翻覆，司機未受傷，警方酒測值為零。這起意外也一度造成後方回堵約3公里。

農委會水土保持局今天針對杉林、那瑪夏、六龜、甲仙、桃源、茂林等區發布84條土石流紅色警戒及18條土石流黃色警戒，撤離居民1801人。屏東林區管理處也宣布藤枝國家森林遊樂區預警性休園延長至10日。

豪雨 土石流 護岸

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