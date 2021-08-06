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連日豪雨成災 高雄農損已逾1616萬元

中央社 / 高雄6日電

高雄市受西南氣流和颱風影響，連日豪雨造成農損，截至今天下午4時，高雄農損累計損失金額達1616萬多元，以木瓜、龍眼為主，市府將協助農民盡速爭取現金救助。

依高雄市政府農業局統計，截至下午4時農損累計金額1616萬7000元，損害面積共291.75公頃，主要受災農作物包括木瓜、龍眼、芭樂、不結球白菜。其中，木瓜損失金額新台幣1193萬1000元最高，其次是龍眼損失金額369萬9000元。

高雄市長陳其邁與立委邱議瑩、高市議員林富寶及林義迪等人中午赴美濃、內門視察木瓜、龍眼等農損。陳其邁說，這次災情非常嚴重，豪大雨不斷造成農田積水或直接農作物損失，木瓜或瓜果類都受到影響，農民辛苦耕種，眼看木瓜就要成熟採收卻受損，讓人看了很難過，市府會從寬、從速認定及協助農民辦理救助。

邱議瑩表示，連日豪雨成災農損嚴重，已跟農委會主委陳吉仲聯繫，希望可以從寬快速認定農損給予補助，提醒農民記得要先拍照存證農損情形，以便各區公所協助申請補助。

颱風外圍環流可能還會持續影響台灣，邱議瑩也提醒農友多加注意田區排水、做好各項防災準備、雨後疫病防治及作物營養管理，以減少損失。

農業局表示，已安排9日邀集農委會改良場、農糧署等組成勘災小組確認災情，並協助農民盡速爭取現金救助。

農民 邱議瑩 高雄市

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