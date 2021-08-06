持續降雨進水 台南6水庫自然溢流或洩洪

颱風外圍環流影響，台南今天持續降雨，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，台南市政府也啟動抽水站抽水，暫無淹水通報。

台南市政府水利局今天指出，台南受颱風外圍環流影響，多個行政區降雨；截至下午1時30分，累積雨量以北門區142.5毫米居冠。市府已啟動華宗、新圍、海東橋站等35座抽水站運轉抽水，抽水總量約153萬3000公噸。

水利局人員表示，水利局已對易淹水地區預布449台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬個砂包，另14個易淹水區公所備妥1800片防水擋板。

水利局統計，目前，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，下游民眾應注意安全並遠離河床。

水利局人員說，台南地區天氣不穩定，易有短延時強降雨及局部大雨發生，市民須注意雷擊及強陣風。

水利署南區水資源局最新水情資訊顯示，烏山頭水庫及南化水庫滿水位，曾文水庫及白河水庫蓄水率逾9成。曾文水庫3個溢洪道全部開啟，調整水庫蓄水壓力。