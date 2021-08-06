快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持續降雨進水 台南6水庫自然溢流或洩洪

中央社 / 台南6日電
曾文水庫今天下午2點起啟動調節放水以來最大水量。聯合報記者吳淑玲／翻攝
曾文水庫今天下午2點起啟動調節放水以來最大水量。聯合報記者吳淑玲／翻攝

颱風外圍環流影響，台南今天持續降雨，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，台南市政府也啟動抽水站抽水，暫無淹水通報。

台南市政府水利局今天指出，台南受颱風外圍環流影響，多個行政區降雨；截至下午1時30分，累積雨量以北門區142.5毫米居冠。市府已啟動華宗、新圍、海東橋站等35座抽水站運轉抽水，抽水總量約153萬3000公噸。

水利局人員表示，水利局已對易淹水地區預布449台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約22萬個砂包，另14個易淹水區公所備妥1800片防水擋板。

水利局統計，目前，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，下游民眾應注意安全並遠離河床。

水利局人員說，台南地區天氣不穩定，易有短延時強降雨及局部大雨發生，市民須注意雷擊及強陣風。

水利署南區水資源局最新水情資訊顯示，烏山頭水庫及南化水庫滿水位，曾文水庫及白河水庫蓄水率逾9成。曾文水庫3個溢洪道全部開啟，調整水庫蓄水壓力。

南化水庫 曾文 白河

延伸閱讀

高雄鳳山又傳道路塌陷50公尺 水利局：護岸基礎淘空

颱風影響北門雨量破142毫米 35座抽水站啓動

曾文水庫持續放水 4天洩洪近1座南化水庫蓄水量

雨水豐沛仁義潭、蘭潭快灌飽了 停止進水自然洩洪

相關新聞

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

國內今天上午最高降雨量落在雲林縣，沿海鄉鎮今天凌晨起暴雨連連，四湖鄉林厝地區到上午10時累積雨量達300公釐，位居全國之...

影／大雨沖刷走山 台南龍崎擋土牆瞬間崩落危及住戶

台南市龍崎山區嘈里蜈蜞埔部落因為連日大雨沖刷走山，造成山坡擋土牆崩，危及一旁住戶安全，不過仍有三戶居民不願意撤離；龍崎區...

盧碧颱風轉熱低壓周末依舊逼台 中心不排除登陸北部陸地

盧碧颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但依舊為台灣天氣帶來很大影響。針對下周日、八八節「回馬槍」可能，中央氣象局說，最接近台灣可...

雲林大雨不斷到處淹水 縣府陸續發布停班停課

雨下不停，雲林沿海地區到處淹水嚴重，許多道路積水及膝，不僅車輛進出困難，連步行都危險，雲林縣府今天下午陸續發布停班停課。

持續降雨進水 台南6水庫自然溢流或洩洪

颱風外圍環流影響，台南今天持續降雨，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤等6座水庫自然溢流或洩洪，...

注意！台南4座水庫都滿庫放水中 曾文水庫加大洩洪水量

颱風外圍環流影響，南部地區雨勢持續，曾文水庫今早達228公尺的正常滿水位，南水局今天上午11點再次開啟溢洪道放水，下午2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。