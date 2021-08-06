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大雨一直下 溪湖糖廠斷裂老榕壓車輛引擎蓋

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖糖廠老榕從靠近樹根的樹基斷裂。記者簡慧珍／拍攝
溪湖糖廠老榕從靠近樹根的樹基斷裂。記者簡慧珍／拍攝

彰化縣連續下雨超過12小時，造成低漥地區淹水，溪湖糖廠一棵樹齡30至40年的熱帶小葉榕，今天上午約10點倒下，樹冠枝葉壓到一輛車，幸好只有引擎蓋被壓住，未造成嚴重損壞，車主接獲溪湖糖廠通知已開走車子。

彰化縣大竹里長何炳樺說，上午接到里民通報，溪湖糖廠籃球場旁邊的停車場有大樹倒下，已壓到一輛車，他趕到察看，車子已被車主開走，溪湖糖廠已在大樹四周拉起警戒黃線，禁止接近。

附近居民表示，今天上午約10點大雨如注，籃球場傳來「轟」的響聲，他出門一看究竟，竟是榕樹斷裂傾倒，有一輛車子引擎蓋被壓在茂密枝葉下，車內應該沒人。

倒下的小葉榕樹高約6公尺，靠近樹根的樹幹基部斷裂，可看見樹基中空，疑似感染褐根病；何炳樺說，褐根菌在土壤中傳播，一棵樹病倒，代表附近的樹可能也染病，將要求溪湖糖廠會同專家檢查籃球場的樹木，避免雨大風大又倒下，萬一壓到民眾將不堪設想。

彰化縣溪湖糖廠小葉榕忽然倒下，大竹里長何炳樺前往察看。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖糖廠小葉榕忽然倒下，大竹里長何炳樺前往察看。記者簡慧珍／攝影

車主 停車場

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