大雨一直下 溪湖糖廠斷裂老榕壓車輛引擎蓋

彰化縣連續下雨超過12小時，造成低漥地區淹水，溪湖糖廠一棵樹齡30至40年的熱帶小葉榕，今天上午約10點倒下，樹冠枝葉壓到一輛車，幸好只有引擎蓋被壓住，未造成嚴重損壞，車主接獲溪湖糖廠通知已開走車子。

彰化縣大竹里長何炳樺說，上午接到里民通報，溪湖糖廠籃球場旁邊的停車場有大樹倒下，已壓到一輛車，他趕到察看，車子已被車主開走，溪湖糖廠已在大樹四周拉起警戒黃線，禁止接近。

附近居民表示，今天上午約10點大雨如注，籃球場傳來「轟」的響聲，他出門一看究竟，竟是榕樹斷裂傾倒，有一輛車子引擎蓋被壓在茂密枝葉下，車內應該沒人。