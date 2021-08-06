曾文水庫持續放水 4天洩洪近1座南化水庫蓄水量

台南持續降雨，全台最大水庫曾文水庫接近蓄滿，2日起洩洪4天來放水8550萬立方公尺，接近1座南化水庫蓄水量。上午11時將再度開啟溢洪道，預定下午2時達每秒1700立方公尺。

水利署南區水資源局觀測，連日降雨，曾文水庫進水共1億4186萬公噸，2日開始進行洩洪，從最初每秒50立方公尺逐步擴大，目前3個溢洪道全開，4天放水達8550萬立方公尺，接近1座南化水庫蓄水量。

南水局表示，今天上午11時將再度開啟曾文水庫溢洪道，以每秒350立方公尺洩洪，下午2時將達到每秒1700立方公尺，適度調節曾文水庫蓄水壓力。目前曾文水庫有效蓄水量4億7468萬公噸，蓄水率93.15%。

和曾文水庫連通的烏山頭水庫，4日蓄滿溢流，目前仍維持滿水位，有效蓄水量7858萬公噸。供應台南民生及工業用水的南化水位也是滿水位，有效蓄水量9317萬公噸。供應農業灌溉的白河水庫，有效蓄水量1097萬公噸，蓄水率93.52%。