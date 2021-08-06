盧碧颱風環流水氣飽 澎湖風狂雨急

受盧碧颱風外圍環流影響，澎湖清晨起降起大雨，在狂風加持下雨勢更急，累積雨量超過60毫米，全島6處觀測點包括東吉嶼、望安與西嶼等3處降雨量都擠近全台前100名，風雨仍持續中。

澎湖氣象站表示，澎湖全島在馬公、西嶼、吉貝、望安、東吉、花嶼等6處天氣觀測站，從清晨至上午9時止，累積雨量都過60毫米。其中，東吉嶼更高達84.5毫米，清晨6時至7時的時雨量更高達37.5毫米，連同昨天深夜至零時雨量已超過110毫米。

包括東吉嶼、望安與西嶼等3處觀測站所觀測雨量，都擠近全台100名之中，可見雨量驚人。

颱風盧碧外圍環流籠罩影響，澎湖地區風雨持續，雨勢時大時小，部份低窪地區宣洩不及有積水情形，車輛行駛都必須開啟照明，海上對外與島內間交通也都宣布停航；澎湖消防局尚未接獲有災情傳出。