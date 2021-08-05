金門縣長視察防汛設施 籲請民眾做好防颱整備

隨著盧碧颱風的靠近，這兩天金門地區出現間歇性陣雨，金門縣長楊鎮浯今日偕同團隊前往縣自來水廠的浯江抽水站、養護工程所及林務所等地，慰問第一線搶修(險)編組同仁的整備情形，楊鎮浯也提醒大家，盧碧颱風雖屬輕颱，但路徑對金門縣仍極具威脅，請各機關與民眾務必小心提防。

楊鎮浯在今天下午2點30分偕同工務處長許鴻志、副處長黃儒新與金城鎮長李誠智等人視察浯江抽水站，他仔細的詢問抽水機的功率與運作，也提醒同仁作業時，務必要注意人身安全，並要落實防颱作業，在颱風來臨前完成各項抽水站機組設備及移動式抽水機運轉測試、抽水池預降水位、防汛資源預佈準備及人員編組，以強化應變處置時效。

在視察養工所時，楊鎮浯也提及，在整備作業中，養工所參照歷次風災災損情形，加強路燈搶修及危險廣告設施拆除人員、機組、設備之整備，達到快速搶修恢復路燈照明及緊急拆除危險招牌等設施，並持續監測桃園路車行地下道水位，確保行車安全。養工所也提醒民眾如發現道路側溝需清淤、路燈等相關維護事宜，均可撥打免付費電話0800-020-120，將由專人協助處理。

有鑑於歷次颱風最易造成樹木倒伏或斷枝，導致影響道路通行，楊鎮浯也特別前往林務所了解該所防颱整備狀況。林務所所長鐘立偉表示，針對此次來勢洶洶的盧碧颱風，林務所已成立「風倒木處理小組」並做好機械整備，各型機具人員已進駐金寧、金城及林務所所本部，以便在颱風侵襲期間能第一時間搶通道路。

鐘立偉說，另外，這幾天也要求所內同仁，針對歷年風倒木倒伏熱區優先進行安全巡檢，如有枯立木、病株及大型非安全枝條，立即進行預防性安全移除作業。