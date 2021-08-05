高市下午雨勢漸歇 積淹水均消退

受盧碧颱風外圍環流影響，高雄市上午下起豪雨，造成山區多達55條土石流紅色警戒，市區路樹倒伏、9處積淹水。下午雨勢漸歇，積淹水已消退，但山區因土石流警戒持續撤離居民。

高雄市上午豪雨不斷，民眾紛打市府1999詢問是否停班停課，但市府表示，預估雨量未達停班課標準。不過山區因土壤含水量高，有土石流致災之虞，高市府下午近1時宣布六龜、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏區5區，下午停班停課。

水利局統計，上午因短時間雨勢過大、宣洩不及，造成高雄市前鎮、仁武、鳥松、燕巢、大社、左營、大寮等區共9處路段積淹水災情，積水最深達30公分，不過下午2時雨勢趨緩後，所有積淹水均已退水。

除了積淹水外，市區也有多起路樹倒伏意外，新興區上午就有2起路樹倒塌通報，幸無人受傷，警方立即到場拉封鎖線管制，並通知主管機關移除路樹。

此外，農委會水土保持局針對那瑪夏、六龜、桃源、茂林4區17里，共發布55條土石流紅色警戒；另針對桃源、茂林、杉林、旗山、甲仙、美濃等6區17里，共發布47條土石流黃色警戒。

雖然下午雨勢漸歇，但山區土壤含水量高，有多條土石流紅色警戒，各公所和警消等人員持續撤離居民中，應撤離人數1263人，至下午5時已撤離598人。

高市杉林、甲仙區等上午陸續有土石流及路樹倒塌，包括杉林區集來里台29線40.5K處路樹倒塌。台27線扇平山莊路段下午1時許坍方，泥流深約半個輪胎高，警方獲報到場管制疏導，並通知相關單位處理。

根據中央氣象局預報，5日至7日持續受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，市府水利局整備各項水利設施因應，環保局今天也加強動員，至易積淹水地區進行側溝清疏與清除洩水孔雜物等。