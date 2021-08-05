快訊

疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

高市下午雨勢漸歇 積淹水均消退

中央社 / 高雄5日電

受盧碧颱風外圍環流影響，高雄市上午下起豪雨，造成山區多達55條土石流紅色警戒，市區路樹倒伏、9處積淹水。下午雨勢漸歇，積淹水已消退，但山區因土石流警戒持續撤離居民。

高雄市上午豪雨不斷，民眾紛打市府1999詢問是否停班停課，但市府表示，預估雨量未達停班課標準。不過山區因土壤含水量高，有土石流致災之虞，高市府下午近1時宣布六龜、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏區5區，下午停班停課。

水利局統計，上午因短時間雨勢過大、宣洩不及，造成高雄市前鎮、仁武、鳥松、燕巢、大社、左營、大寮等區共9處路段積淹水災情，積水最深達30公分，不過下午2時雨勢趨緩後，所有積淹水均已退水。

除了積淹水外，市區也有多起路樹倒伏意外，新興區上午就有2起路樹倒塌通報，幸無人受傷，警方立即到場拉封鎖線管制，並通知主管機關移除路樹。

此外，農委會水土保持局針對那瑪夏、六龜、桃源、茂林4區17里，共發布55條土石流紅色警戒；另針對桃源、茂林、杉林、旗山、甲仙、美濃等6區17里，共發布47條土石流黃色警戒。

雖然下午雨勢漸歇，但山區土壤含水量高，有多條土石流紅色警戒，各公所和警消等人員持續撤離居民中，應撤離人數1263人，至下午5時已撤離598人。

高市杉林、甲仙區等上午陸續有土石流及路樹倒塌，包括杉林區集來里台29線40.5K處路樹倒塌。台27線扇平山莊路段下午1時許坍方，泥流深約半個輪胎高，警方獲報到場管制疏導，並通知相關單位處理。

根據中央氣象局預報，5日至7日持續受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，市府水利局整備各項水利設施因應，環保局今天也加強動員，至易積淹水地區進行側溝清疏與清除洩水孔雜物等。

土石流 路樹 淹水

延伸閱讀

高雄山區5區下午停班課 六龜、桃源共計撤離519人

高雄豪雨釀災 藍批施政差綠籲勿誇大唱衰

高雄山區30處土石流紅色警戒 預防撤離280人

颱風雨勢加地震 中南部山區易有坡地災害

相關新聞

高雄山區土石流警戒區撤離1263人 明起3天還會下雨

盧碧颱風外圍環流夾帶雨量，中央災害應變中心統計，高雄市旗山台29線旗南三路多處路面積水，台20線六龜寶來段土石滑落，台2...

連日降雨內門龍眼損失約3成 農民哭：已兩年沒收成

西南氣流加上輕颱盧碧外圍環流影響，高雄市內門區龍眼因連日降雨，約2、3成出現落果、裂果情況，蕭姓農民欲哭無淚表示，前兩年...

「盧碧颱風」外圍環流威脅 第四作戰區待命支援防災

因應「盧碧颱風」外圍環流影響，恐對南高屏地區帶來致災性的豪大雨威脅，第四作戰區今天表示，部隊已完成災防整備，警戒中待命馳...

又淹！大仁科大周邊淹水道路未封 車行水流致二次傷害

屏東連日下起大雨，每逢大雨必淹屏東縣大仁科大周邊道路鹽埔鄉維新路，連日大雨，該路段隨即淹水，附近住家汽車保養場盛老闆無奈...

影／颱風外圍環流帶來豪大雨 南部豪雨不斷

南部地區豪雨下不停！受到盧碧颱風外圍環流影響，台灣中南部地區今天豪雨不斷，高雄市區則是有強勁陣風，市府緊急宣布五個行政區...

雨災雲林農損達3千多萬元 花生、玉米最嚴重

連續豪雨，雲林縣農損持續擴大到昨天下午各鄉鎮市公所查報統計，包括花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜等災損累積約達3385萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。