高雄屏東土石流警戒 中央災變中心籲注意雨勢

中央災害應變中心今天表示，考量中南部連日豪雨，土壤含水量極高，加上天氣不穩定，已針對高雄和屏東發布黃色及紅色土石流警戒，將持續監控雨量，呼籲民眾注意後續雨勢。

中央氣象局指出，輕度颱風盧碧已登陸廣東，強度及暴風圈持續減弱，下午5時30分解除颱風警報。

中央災害應變中心下午召開第4次工作會報，會後發布新聞資料表示，因颱風南側低壓區環流，將為台灣帶來西南風，且中南部連日豪雨，土壤含水量極高，都會平地區的防洪排水系統將受考驗，加上近日天氣不穩定，相關單位應持續掌握各項資料，並提供給地方政府因應。

中央災害應變中心指出，針對高雄市、屏東縣已發布紅色及黃色土石流警戒，相關單位應持續監控雨量，提供資料給地方政府，進行避難等措施，確保民眾安全，也呼籲民眾注意後續雨勢。

中央災害應變中心表示，目前有零星山區道路、邊坡出現土石滑落、積淹水及維生管線受損災情，相關單位已積極搶修，會盡快讓民眾恢復正常生活。

中央災害應變中心指出，中央氣象局下午5時30分解除颱風盧碧海上警報，災變中心將同步撤除。此外，氣象局預報至週末，中南部可能有大雨或豪雨，相關單位應持續與地方政府保持聯繫，適時辦理應變措施。